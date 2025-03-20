Общество

Кабмин утвердил стратегию реализации семейной и демографической политики

Правительство РФ утвердило стратегию реализации семейной и демографической политики до 2036 года, нацеленную на повышение рождаемости и совершенствование помощи родителям. Об этом на оперативном совещании с вице-премьерами сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Правительство утвердило Стратегию действий по реализации семейной и демографической политики и поддержке многодетных семей в России. Она рассчитана до 2036 года и нацелена на решение целого комплекса задач, выполнение которых позволит добиться, чтобы в нашей стране рождалось больше малышей, и по всей России создавались условия для их роста и развития», - сказал он.

Мишустин подчеркнул, что важным направлением стратегии является совершенствование помощи родителям, в том числе будущим. «Она должна оказываться во всех жизненных ситуациях. В том числе будем расширять для них возможности совмещать работу и учебу с рождением и воспитанием детей, улучшать их жилищные условия», - отметил премьер.

Кроме того, в рамках стратегии продолжится повышение качества и доступности медицинской помощи - с акцентом на укрепление системы охраны материнства и детства, профилактику заболеваний, «особенно тех, которые влияют на репродуктивное здоровье», пишет ТАСС.