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Общество

Александр Хлопков: Благодаря ПЛН псковичи шире видят картину жизни

03.04.2025 09:51|ПсковКомментариев: 0

Псковская Лента Новостей помогает псковичам видеть окружающую их действительность шире и объемнее, считает главный федеральный инспектор по Псковской области Александр Хлопков.

«В первую очередь я поздравляю коллектив редакции с этим красивым праздником, с юбилеем, 25 лет. Я думаю, каждый из слушателей и читателей ПЛН может оглянуться на этот период, он немаленький, это четверть века, целое поколение, и я уверен, что многие события в жизни региона, смену политиков, смену общественных деятелей, он увидит глазами ПЛН, увидит через те публикации, через те эфиры, которые вы создавали», – сказал Александр Хлопков.

Он добавил, что благодаря Псковской Ленте Новостей расширяется кругозор псковичей.

«Любой житель Псковской области видит только маленькую часть картины региона в своем кабинете, в своем доме, по пути из дома на работу, иногда в выходные, выезжая на дачу. Это крошечный кусочек, но благодаря ПЛН мы видим картину шире, объемней, мы видим аналитику. Это большая заслуга. И очень мне нравится, что вы не стоите на месте, что 25 лет для вас не отсечка, что вот мы "штык в землю" и закончили, а это повод двигаться вперёд к пятидесятилетию, спасибо вам», – подытожил главный федеральный инспектор.

Напомним, в 2025 году ПЛН отмечает 25-летие. Редакция планирует проведение широкомасштабной акции, в рамках которой на сайте будут размещены публикации об истории ПЛН, интервью с экспертами, представителями общественности и бизнес-структур, на протяжении многих лет сотрудничающих с редакцией, а также с ведущими журналистами, которые в различные периоды работали с ПЛН.

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Теги: #ПЛН25лет
Источник: Псковская Лента Новостей
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