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Общество

Название праздника в честь водружения Знамени Победы над Рейхстагом изменили псковские депутаты

27.03.2025 13:29|ПсковКомментариев: 0

Внесение изменений в статью 2 закона Псковской области «О копии Знамени Победы» приняли на 43-й сессии Псковского областного Собрания депутатов седьмого созыва 27 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

В документе меняется название дня праздника, который проводится в Идрице в честь водружения Знамени Победы над Рейхстагом. 

В связи с тем, что все муниципальные образования, входящие в состав Себежского района, в том числе городское поселение «Идрица», преобразованы в Себежский муниципальный округ,  в наименовании праздника остаётся только упоминание Псковской области.

Теги: #Псковское областное Собрание депутатов
Источник: Псковская Лента Новостей
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