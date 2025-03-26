Общество

Название праздника в честь водружения Знамени Победы над Рейхстагом изменили псковские депутаты

Внесение изменений в статью 2 закона Псковской области «О копии Знамени Победы» приняли на 43-й сессии Псковского областного Собрания депутатов седьмого созыва 27 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

В документе меняется название дня праздника, который проводится в Идрице в честь водружения Знамени Победы над Рейхстагом.

В связи с тем, что все муниципальные образования, входящие в состав Себежского района, в том числе городское поселение «Идрица», преобразованы в Себежский муниципальный округ, в наименовании праздника остаётся только упоминание Псковской области.