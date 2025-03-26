Артур Гайдук: ПЛН — одно из немногих СМИ, с которым мы сотрудничаем

Псковская Лента Новостей — одно из немногих средств массовой информации в Псковской области, которое сотрудничает с партией «Яблоко», рассказал председатель регионального отделения партии Артур Гайдук.
Напомним, в 2025 году ПЛН отмечает 25-летие. Редакция планирует проведение широкомасштабной акции, в рамках которой на сайте будут размещены публикации об истории ПЛН, интервью с экспертами, представителями общественности и бизнес-структур, на протяжении многих лет сотрудничающих с редакцией, а также с ведущими журналистами, которые в различные периоды работали с ПЛН.