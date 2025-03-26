Общество

Артур Гайдук: ПЛН — одно из немногих СМИ, с которым мы сотрудничаем

Псковская Лента Новостей — одно из немногих средств массовой информации в Псковской области, которое сотрудничает с партией «Яблоко», рассказал председатель регионального отделения партии Артур Гайдук.

«Мы не избалованы вниманием СМИ, и Псковская Лента Новостей — одно из немногих СМИ, которое нас приглашает, с которым мы сотрудничаем довольно успешно. Надеемся, что это всё продолжится и в будущем. Мы понимаем, что сейчас не самое простое время для любых СМИ, и мы благодарны вам, что вы несмотря ни на что продолжаете с нами сотрудничать. Успехов вам и долгих лет в вашей медиа-жизни!» - сказал Артур Гайдук.

Напомним, в 2025 году ПЛН отмечает 25-летие. Редакция планирует проведение широкомасштабной акции, в рамках которой на сайте будут размещены публикации об истории ПЛН, интервью с экспертами, представителями общественности и бизнес-структур, на протяжении многих лет сотрудничающих с редакцией, а также с ведущими журналистами, которые в различные периоды работали с ПЛН.