Месячник по благоустройству в Новоржевском округе продолжится до 30 апреля

До 30 апреля по всей территории Новоржевского муниципального округа будут проходить работы по благоустройству и санитарной очистке, сообщила глава округа Любовь Трифонова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Руководителям предприятий, учреждений, организаций, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, индивидуальным предпринимателям рекомендуется провести работу по уборке закрепленных территорий и прилегающих территорий до проезжей части дороги от естественного мусора, стройматериалов, канав, обрезке деревьев, кустарников, с соблюдением требований санитарных норм.
«Друзья! Не оставайтесь равнодушными и безучастными! Призываем всех принять активное участие в месячнике по благоустройству! Вместе сделаем наш город и округ чище, красивее и уютнее!» - заключила глава.