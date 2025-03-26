Общество

Месячник по благоустройству в Новоржевском округе продолжится до 30 апреля

До 30 апреля по всей территории Новоржевского муниципального округа будут проходить работы по благоустройству и санитарной очистке, сообщила глава округа Любовь Трифонова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Это прекрасная возможность для каждого гражданина внести свой посильный вклад в наведение порядка, особенно в Год юбилейной даты 80-летия Великой Победы. Во время большой уборки давайте все вместе приведем в порядок приусадебные участки и прилегающие территории, общественные пространства и территории детских и спортивных площадок, памятники и мемориалы, уберем мусор на территориях кладбищ и мест захоронений, очистим от песка и грязи дороги и тротуары», - призвала жителей округа Любовь Трифонова.

Руководителям предприятий, учреждений, организаций, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, индивидуальным предпринимателям рекомендуется провести работу по уборке закрепленных территорий и прилегающих территорий до проезжей части дороги от естественного мусора, стройматериалов, канав, обрезке деревьев, кустарников, с соблюдением требований санитарных норм.

«Друзья! Не оставайтесь равнодушными и безучастными! Призываем всех принять активное участие в месячнике по благоустройству! Вместе сделаем наш город и округ чище, красивее и уютнее!» - заключила глава.