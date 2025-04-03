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Александр Савенко о феномене ПЛН, интервью без компромиссов и постоянстве

03.04.2025 12:49|ПсковКомментариев: 0

За 25 лет своей жизни Псковская Лента Новостей превратилась в своего рода феномен и уникальное явление региональной жизни. Причем главная заслуга в этом – читателей и партнеров издания. Так считает главный редактор Псковской Ленты Новостей, Заслуженный работник средств массовой информации Александр Савенко. Своим мнением журналист поделился в новом проекте «ПЛН в лицах», который стартовал к 25-летию Псковской Ленты Новостей на волнах «ПЛН FM» (102,6 FM) сегодня, 3 апреля. 

 

- Александр Михайлович, как ты пришел на ПЛН, как твой жизненный творческий путь пересекся с Псковской Лентой Новостей? В каком году это было?

- Это очень интересная и давняя история. Главным редактором Псковской Ленты Новостей я являюсь почти 15 лет. А если говорить о том периоде, когда я начал сотрудничать с ПЛН, то это было почти 20 лет назад. В 2000-е я работал главным редактором «Московского комсомольца в Пскове и Великих Луках», и уже тогда поступали предложения что-то писать для ПЛН. Я откликался, и время от времени появлялись информационные сообщения. Потом был цикл больших интервью с нашими ведущими на тот момент политиками, общественными деятелями, предпринимателями. Этот проект назывался «Интервью без компромиссов. Перейдем на личности». Там выходили большие по форме, содержательные интервью. Моими собеседниками становились, можно сказать, «короли» и «тузы» из мира политики, бизнеса. Сейчас кого-то из них уже даже нет в живых, кто-то иноагент, кто-то обанкротился. Совершенно разные судьбы. На эти интервью поступало очень много откликов, был широкий общественный резонанс. По прошествии некоторого времени после этого я, на тот момент работая уже в другом СМИ, получил предложение от Максима Эдуардовича Костикова стать главным редактором Псковской Ленты Новостей. Тщательно все обдумав, я дал согласие. Это было в конце 2010 года, и уже с января 2011-го я приступил к исполнению обязанностей главного редактора Псковской Ленты Новостей, чем, собственно, и занимаюсь до сих пор.

- 15 лет – это серьезный срок работы на одном месте для любого человека. Так нечасто бывает в карьере и биографии людей. Какое место в твоей жизни занимает Псковская Лента Новостей? Можно ли сказать, что это одна из основных сфер деятельности, которая занимает значительную часть повседневной жизни?

- Я соглашусь с тем, что очень большой срок, 15 лет – это значительная часть жизни. Очень много уже можно вспомнить из того, что происходило и в моей жизни в рамках работы на Псковской Ленте Новостей, что происходило с ПЛН за эти годы, как она менялась сама, как она в чем-то меняла общественно-политическую жизнь в нашей Псковской области, как влияла на те процессы, которые у нас здесь проходят. На самом деле, влияние Псковской Ленты Новостей во все периоды ее существования, все 25 лет, было очень серьезным. Мы об этом уже говорили в публикациях и отмечали, что ПЛН - это плоть от плоти города Пскова и всего нашего региона.

А что касается того места, которое Псковская Лента Новостей занимает в моей жизни, то, конечно, это очень большая ее часть - не просто работа. Не хочется здесь каких-то пафосных высказываний о том, что это призвание, судьба, но если отбросить весь этот пафос, то так оно и есть. Потому что профессия журналиста она вообще такая, не с 8 до 5 и не с 9 до 6. Это образ жизни, это круглосуточное включение в те процессы, которые происходят и в самой редакции, и в общественно-политической, и в социально-экономической жизни, поэтому очень трудно отделить одно от другого. Уже невозможно отделить жизнь гражданина и жителя города Пскова Александра Савенко от его профессиональной деятельности. Мне кажется, это одно целое.

На фото: председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко награждает главного редактора ПЛН Александра Савенко - призера всероссийского конкурса на лучшее освещение парламентской деятельности в СМИ 

- За 25 лет остается неизменным влияние, популярность Псковской Ленты Новостей. Есть достаточно объективные критерии, такие как количество просмотров, прочтений, количество подписчиков. И по всем этим показателям Псковская Лента Новостей последние десятилетия находится в лидерах в информационном пространстве региона. На твой взгляд, каким образом удается этого достичь? Что отличает ПЛН от огромного количества других СМИ, которые также многие годы работают в регионе?

- Псковская Лента Новостей уже очень давно не просто средство массовой информации, не просто лидер информационного пространства по всем основным количественным и качественным показателям. В моем представлении, ПЛН – это нечто большее. И когда я говорю про Псковскую Ленту Новостей, про этот своего рода феномен в нашей региональной жизни, я здесь имею в виду, конечно, не только работу редакции или заслуги моих коллег-журналистов. Я говорю про это сложное, в чем-то уникальное явление. Имею в виду здесь, наверное, даже в большей степени наших читателей, наших партнеров, отмечаю то влияние, которое ПЛН оказывает на все происходящее в городе и регионе. 

- Почему так произошло?

- Объяснений, на мой взгляд, достаточно много. Во-первых, Псковская Лента Новостей – это независимое средство массовой информации. Когда-то независимых СМИ в нашем регионе было достаточно много. Сейчас, если не считать Псковскую Ленту Новостей и тех площадок, которые связаны с ПЛН и являются ее частью, то на самом деле как-то сложно еще кого-то отметить. По сути дела, мы – эдакие последние из могикан. Увы, но это так. Хотелось бы, чтобы было больше таких средств массовой информации, но все мы понимаем те условия, в которых работают журналисты. В моем представлении, это одно из достоинств ПЛН, то, что она даже в этих непростых условиях сумела сохранить независимость, именно так выступает и придерживается этого принципа. Мы предоставляем самые разные точки зрения.

Псковская Лента Новостей, радио ПЛН FM, интернет-телевидение ПЛН-ТВ - это независимые СМИ, которые дают разные точки зрения, предоставляют возможность высказываться представителям различных политических, общественных сил.

Слушатель, читатель, зритель имеет возможность получать самую разную информацию. Пускай выводы он делает сам, но информацию мы ему предоставляем всю. ПЛН – это «полная картина жизни», как уже много лет следует из нашего девиза. Мы рассказываем обо всем, что происходит, что достойно внимания в самых разных сферах: политика, культура, спорт, происшествия и многое другое.

На фото: круглый стол в прямом эфире ПЛН FM с участием руководителей региональных отделений политических партий

У нас есть интерактивные формы: любой читатель, если считает необходимым, может обратиться, сообщить о какой-то проблеме, о каком-то факте, о каком-то событии, мы на это обращаем внимание, даем обратную связь. Я очень надеюсь на то, что нам и в дальнейшем удастся соответствовать званию «лидера информационного пространства».

- Планка действительно высокая. Сейчас в редакции большое количество молодых ребят, которые не так давно влились в нее. Что бы ты хотел им пожелать в год 25-летия Псковской Ленты Новостей?

- Прежде всего, хотел бы поблагодарить всех коллег, всех партнеров, всех читателей Псковской Ленты Новостей, в первую очередь постоянных, тех, кто с нами много-много лет. За постоянство, за верность, за помощь и поддержку, это дорогого стоит, мы это очень ценим. Помимо пожеланий молодым коллегам творческих успехов, счастья, здоровья, благополучия и всего остального, я хотел бы, чтобы укреплялось наше сотрудничество с журналистами, не только штатными. Это давняя традиция ПЛН, когда работают не только люди, которые находятся в редакции. У нас очень широкий круг внештатных авторов. Мне хотелось бы пожелать, чтобы наше сотрудничество становилось только крепче, было больше хороших материалов, больше интересных программ с участием наших авторов. А что касается читателей, то спасибо вам за поддержку, и обязательно оставайтесь вместе с нами!

Беседовал Олег Добрынин

Теги: #ПЛН25лет
Источник: Псковская Лента Новостей
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