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Общество

Главный редактор ПЛН Александр Савенко стал дипломантом всероссийского конкурса на лучшее журналистское произведение

24.07.2024 11:08|ПсковКомментариев: 1

Союз журналистов России подвел итоги ежегодного конкурса на лучшее журналистское произведение. В этом году жюри оценивало более 1 400 материалов, авторами которых являются около 670 сотрудников печатных и электронных средств массовой информации.

По итогам конкурса звания дипломанта удостоен главный редактор интернет-портала Псковская Лента Новостей Александр Савенко. На суд жюри были представлены опубликованные на сайте Псковской Ленты Новостей статьи журналиста на темы общественно-политической жизни и выпуск авторской программы «Гонки по вертикали», выходящей в эфире радио «ПЛН FM». 

Отметим, что главный редактор ПЛН оказался единственным представителем СМИ Псковской области в списке победителей и дипломантов конкурса на лучшее журналистское произведение 2024 года.

Организатором конкурса является общероссийская общественная организация «Союз журналистов России». Оценивая присланные материалы, жюри исходит из следующих критериев оценки произведения: общественная значимость, журналистское мастерство, действенность публикации, выразительность, точность и доходчивость языка изложения, работа с экспертами и использование интерактива, оригинальность идеи и способов подачи материала.

Традиционно подведение итогов конкурса и церемония награждения победителей проходят в сентябре в Сочи в рамках медиафорума «Вся Россия». 

Напомним, Александр Савенко имеет большой опыт работы на телевидении, радио, в федеральных и региональных электронных изданиях и газетах. С 2011 года возглавляет редакцию интернет-портала Псковская Лента Новостей. Журналист является автором ряда известных медиапроектов, в том числе ежегодного исследования «100 самых влиятельных персон Псковской области» (реализуется совместно с экспертным сообществом региона) и проектов, посвященных проведению значимых избирательных кампаний. Кроме того, он выступает в качестве автора и ведущего программ радиостанции «ПЛН FM» («60FM») и канала «ПЛН-ТВ»: «Гонки по вертикали», «Сообразим на троих», «Гайд-парк» и других.

В 2022 году указом губернатора Псковской области Михаила Ведерникова Александру Савенко присвоено почетное звание «Заслуженный работник СМИ Псковской области».

По итогам 2023 года журналист вошел в число призеров всероссийского конкурса на лучшее освещение парламентской деятельности, проводимого Советом Федерации при поддержке Союза журналистов России. Александр Савенко занял третье место. Представитель Псковской области впервые вошел в число победителей этого конкурса.

Теги: #журналистика
Источник: Псковская Лента Новостей
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