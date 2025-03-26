Общество

Андрей Михайлов: Псковская Лента Новостей — это «живчик» в информационном поле

Псковская Лента Новостей — это «живчик» в информационном поле, считает депутат Псковского областного Собрания по единому избирательному округу, член комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Андрей Михайлов.

«Разрешите поздравить всех сотрудников, коллег ваших с 25-летием образования Псковской Ленты Новостей. Я желаю вам здоровья, творческих успехов, чтобы всегда ваша лента новостей была на острие, чтобы она всегда была в топе. Для меня Псковская Лента Новостей - это всегда такой "живчик" в информационном поле, то есть всегда, когда нужно что-то быстро узнать, что происходит либо в стране, особенно в регионе, то набирай: "Псковская Лента Новостей"», - отметил Андрей Михайлов.

Депутат отметил, что ему, как представителю партии «Единая Россия», приятно, что Псковская Лента Новостей не окрашена ни партией большинства, ни оппозиционными партиями.

«Вы всегда, надеюсь, с трепетом и теплом принимаете всех спикеров, которые к вам приходят, не взирая на партийный значок, который мы носим, и приятно то, что чаяния людей и проблематику, которая сегодня беспокоит наших граждан, проживающих на территории, вы всегда не боитесь поднимать, вы всегда об этом спрашиваете, чтобы эта проблема нашла отражение в каких-то правильных решениях на том или ином уровне. Я желаю, чтобы острие вашей атаки, если так можно сказать, всегда было на благо и всегда находило свое отражение в правильных поступках или в действиях тех лиц, для которых это нужно», - заключил Андрей Михайлов.

Напомним, в 2025 году ПЛН отмечает 25-летие. Редакция планирует проведение широкомасштабной акции, в рамках которой на сайте будут размещены публикации об истории ПЛН, интервью с экспертами, представителями общественности и бизнес-структур, на протяжении многих лет сотрудничающих с редакцией, а также с ведущими журналистами, которые в различные периоды работали с ПЛН.