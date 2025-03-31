Общество

Электронные повестки будут направляться в личный кабинет на «Госуслугах»

Электронные повестки в весеннюю призывную кампанию будут направляться гражданам в личный кабинет на портале «Госуслуги», а в Москве - в личный кабинет на портале mos.ru. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Электронные повестки будут направляться в личный кабинет гражданина на портале "Госуслуги", а в Москве - в личный кабинет гражданина на официальном портале мэра и правительства Москвы "Мос.ру"», - сообщили в российском военном ведомстве.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве на военную службу.