Общество

Путин подписал указ о призыве 160 тысяч человек на военную службу

Президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве на военную службу. Документ опубликован.

«Осуществить с 1 апреля по 15 июля 2025 года призыв на военную службу граждан РФ в возрасте от 18 до 30 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву на военную службу, в количестве 160 000 человек», - говорится в указе.

В 2024 году весенний призыв распространялся на 150 тыс. человек, в 2023 году - на 147 тыс. человек, в 2022-м - 134,5 тыс. человек. Рост связан с реализацией указов Путина о поэтапном увеличении численности российской армии. В начале 2022 года в России было около 1 млн военнослужащих. В течение трех лет штатную численность подняли до 1,5 млн человек.

Также указ традиционно предписывает уволить с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, срок службы по призыву которых истек.

Обеспечить выполнение всех необходимых в рамках призыва мероприятий поручается правительству РФ, региональным властям и призывным комиссиям, пишет ТАСС.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников подписал распоряжение о проведении весеннего призыва на военную службу граждан 1996-2007 годов рождения.