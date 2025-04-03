Общество

Университет третьего возраста организовал субботник в псковском музее

В Псковском музее-заповеднике участники университета третьего возраста при Союзе пенсионеров России организуют субботник, чтобы привести в порядок музейные объекты, подготовить город к весне. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея.

Фото: Псковский музей-заповедник

Данная инициатива поступила от университета в знак благодарности за качественные льготные экскурсии для пенсионеров, которые музей проводит каждую первую среду месяца. Сегодня участники университета провели масштабную работу по очистке территории около Плоской башни, в самом центре Пскова. Завтра планируется привести в порядок Покровский угол и площадку около храма Вознесения Господня на Советской улице.

«Псковский музей-заповедник выражает искреннюю благодарность университету третьего возраста и их главному энтузиасту – Ахметовой Софии Наумовне, заместителю руководителя университета. Ваша активная жизненная позиция делает наш город чище, красивее и привлекательнее для горожан и гостей!» - отметили в музее.