Общество

Умер известный кинокритик и ведущий программы «Кинопанорама» Юрий Гладильщиков

Юрий Гладильщиков, один из ведущих российских кинокритиков, скончался 7 апреля в возрасте 63 лет. Об этом сообщила его дочь Анастасия Гладильщикова через Telegram-канал.

Фото: Анастасия Гладильщикова / Telegram-канал

По словам Анастасии Гладильщикова , семья решила объявить о смерти Юрия лишь спустя несколько дней после случившегося, поскольку сам критик предпочитал избегать публичности даже в такие моменты. Она подчеркнула, что Гладильщиков не хотел, чтобы его похороны привлекали много внимания.

«Он не хотел звать никого на похороны, поэтому мы с мамой сообщаем только сегодня», - сообщила Анастасия Гладильщикова.

Юрий Гладильщиков работал корреспондентом в газетах «Советская Россия», «Литературная газета», «Сегодня», в журнале «Итоги», вел телепередачу «Кинопанорама», а также рубрики в «Известиях», «Огоньке» и других изданиях, пишет lenta.ru.