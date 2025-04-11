Общество

Мастер-класс по ботаническому рисунку и лекцию о чае проведут в Изборском музее-заповеднике

Мастер-классы и лекции проведёт учёный-ботаник Наталия Замятина 12 и 13 апреля в музее-заповеднике «Изборск» в рамках работы выставки «Портрет цветка. И не только…», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Изборского музея-заповедника.

Изображение здесь и далее: Изборский музей-заповедник

Наталия Замятина, принимавшая участие в иллюстрации большого количества книг и учебников о растениях и грибах, в том числе «Красной книги Российской Федерации», расскажет об особенностях ботанической иллюстрации и лекарственных растениях, а также вместе с гостями нарисует пасхальную открытку.

12 и 13 апреля в 12:00 пройдет мастер-класс «Ботаническая иллюстрация».

Участники встречи узнают историю ботанического рисунка, ознакомятся с главными правилами, которые нужно соблюдать во время создания иллюстраций, а затем под руководством Наталии Замятиной нарисуют открытку к Вербному воскресенью.

В эти же дни в 14:00 пройдет лекция «Секреты старинного чая».

Гости узнают тайны старинных травяных чаев, познакомятся с самыми важными свойствами трав и правилами их заготовки, узнают все тонкости составления чайных сборов, а также услышат авантюрную историю иван-чая.

Количество мест ограничено. Запись по телефону +7(8112) 33-16-17.