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Общество

Финалистов пятого сезона Лиги дебатов «Истина» приветствовал Александр Котов

16.04.2025 16:15|ПсковКомментариев: 0

В среду, 16 апреля, в Пскове проходят финальные игры 5-го сезона Лиги дебатов «Истина», организованной Молодёжным парламентом при Псковском областном Собрании депутатов. За победу борются восемь лучших команд старшеклассников из разных уголков региона, прошедших все этапы отбора. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента, всего на юбилейный сезон заявились 165 команд из всех муниципалитетов Псковской области, а это более тысячи школьников. 

Фотографии: пресс-служба Псковского областного Собрания

Финалистов Лиги дебатов-2025 приветствовал спикер Собрания Александр Котов. «Вот уже 5 лет наши ребята из Молодёжного парламента реализуют этот замечательный проект. Проект не просто удался, он набирает обороты. И подтверждением служит то, что всё больше школьников становятся в ряды его участников», - сказал председатель Собрания Александр Котов и поблагодарил инициаторов и организаторов проекта.

Старшеклассникам спикер пожелал совершенствовать приобретённые в ходе игр навыки и знания и выразил уверенность, что они позволят более ярко проявить себя в жизни. «Будьте всегда такими же увлечёнными, инициативными, смелыми и, самое главное, эффективными. Сегодня определятся победители, но проигравших точно не будет», - подытожил Александр Котов и пожелал финалистам успехов.

От имени губернатора Михаила Ведерникова и правительства Псковской области присутствующих приветствовал председатель регионального комитета по образованию Андрей Ермаков. «Лига дебатов - это не только возможность самосовершенствоваться, приобрести богатый опыт, но и замечательно провести время. Дебаты дадут уверенность в себе и с ещё большим результатом помогут двигаться к намеченной цели. Уверен, что истину каждый для себя непременно найдёт, и каждый выйдет из зала с улыбкой и пониманием, что шестой сезон обязательно будет ждать вашего участия», - подчеркнул Андрей Ермаков и пожелал командам адекватного и честного судейства.

Кругозор участников игр, умение работать в команде и отстаивать свою точку зрения оценивает экспертное жюри. В его состав от Псковского областного Собрания депутатов вошли вице-спикеры Игорь Дитрих, Александр Братчиков, Виктор Остренко. Экспертами также выступают представители исполнительной власти города Пскова и области, средств массовой информации, общественных организаций.

 

Ребята состязаются в двух возрастных категориях на разных площадках: в Историко-краеведческой библиотеке имени И. И. Василёва и в актовом зале правительства Псковской области. Ораторские навыки и умение аргументировать свою позицию демонстрируют команды школьников 8-9 классов. Это учащиеся Идрицкой средней общеобразовательной школы Себежского района, Гдовской средней общеобразовательной школы, школы № 12 им. Маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского города Великие Луки и Погранично-таможенно-правового лицея города Пскова. Среди 10-11 классов в четвёрку лучших дебатёров вошли ученики лицея № 11 и средней школы № 6 города Великие Луки, Тямшанской гимназии и Псковского кооперативного техникума.

Пресс-портрет
Котов Александр Алексеевич председатель Псковского областного Собрания депутатов Остренко Виктор Владимирович Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов
Братчиков Александр Николаевич Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Севастьянов Алексей Анатольевич Депутат Псковского областного Собрания, председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению
Дитрих Игорь Иванович Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов
Источник: Псковская Лента Новостей
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