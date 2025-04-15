Общество

Екатерина Гончарова: Мир меняется, но вечные ценности остаются

«Мир меняется, но вечные ценности остаются. Понимание того, как правильно встраивать людей с ограниченными возможностями здоровья в нашу образовательную повестку, трудовую деятельность и социальную реальность, мы должны передавать от поколения к поколению», - отметила врио ректора ПОИПКРО Екатерина Гончарова, выступая на международной научно-практической конференции «Региональная практика формирования профессионального образовательного маршрута лиц с инвалидностью и ОВЗ», которая прошла в Пскове.

Причем, по словам врио ректора, речь идет не просто о принятии этих людей, а о понимании того, что они нужны и важны. «Им тяжелее всех совершать даже простые действия, тем более, получать образование, что-то делать на благо общества и развивать нашу социальную сферу в регионе», - подчеркнула Екатерина Гончарова.

Врио ректора ПОИПКРО напомнила, что для развития инклюзивного образования важно взаимодействие «всех субъектов коммуникации - от детского сада до учреждений профессионального образования».