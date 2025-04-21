Общество

Семьи получат детские пособия досрочно перед майскими праздниками

Социальный фонд России в связи с майскими праздниками до конца апреля перечислит семьям все детские пособия, которые по обычному графику должны были прийти в начале мая.

«В связи с приближающимися майскими праздниками Социальный фонд до конца апреля перечислит семьям все детские пособия, которые по обычному графику должны были прийти в начале мая. До 30 апреля родители получат следующие выплаты за апрель: единое пособие на детей до 17 лет и по беременности, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 года неработающим родителям, ежемесячное пособие на первого ребенка до 3 лет и ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего по призыву», — говорится в сообщении.

Уточняется, что досрочно средства перечислят тем семьям, которые выбрали безналичную выплату через банк. Если же пособие доставляет почта, выплата произойдет в мае и продлится до 25-го числа по графику работы отделений «Почты России» в каждом регионе, пишет ТАСС.

В Соцфонде отметили, что семьям, получающим ежемесячную выплату из материнского капитала на детей до трех лет, средства в мае будут перечислены по стандартному графику — 5-го числа.

Для удобства родителей большинство детских пособий Соцфонд выплачивает в единый день. Каждое 3-е число месяца поступают средства за прошедший месяц, если выбрано безналичное перечисление. В тех случаях, когда дни выплаты приходятся на праздники и выходные, фонд заранее перечисляет средства. Если родители получают пособия через «Почту России», доставка идет с 1-го по 25-е число, в зависимости от графика работы конкретного почтового отделения.

При этом некоторые регионы устанавливают собственные пособия семьям с детьми в соответствии с местными законами. Оформлением таких мер поддержки занимаются отделы социальной защиты населения, они выплачивают пособия по своему графику, который отличается от выплатных дат Соцфонда.