Общество

Более 500 проектов псковских ТОС стали победителями регионального конкурса

В Псковской области объявлены победители регионального конкурса проектов территориальных общественных самоуправлений. Победителями стали 513 проекта. Решение принято по итогам анализа представленных материалов на заседании конкурсной комиссии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Проекты-победители направлены на решение целого комплекса вопросов: организация водоснабжения и уличного освещения, ремонт дорог, благоустройство придомовых территории, парков и парковых зон, зон отдыха, установка детских и спортивных площадок.

Ряд проектов предполагает ремонт и благоустройство воинских захоронений, что подчеркивает важность для населения патриотического воспитания и сохранения исторической памяти о подвиге народа, отметили в правительстве.

Общая сумма поддержки из областного бюджета в рамках конкурса составит 168 млн рублей. Всего для участия в конкурсе было представлено 723 заявки.

Сводный рейтинг проектов доступен по ссылке.