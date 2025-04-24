Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ПЛН 25 ЛЕТ
Огненное сердце Ершово
Образование для учащихся с инвалидностью
Господин Рейтингомер
Где выпить вкусный кофе в Пскове?
Великие Луки к 80-летию Победы
Конкурс слоганов в честь 25-летия ПЛН
Фотоконкурс «Я читаю ПЛН»
Ярмарка трудоустройства в Великих Луках
Задержание ректора ПсковГУ
Места силы Псковской области
Непростая «пятилетка» профсоюза госучреждений
Лёгкая кухня Брускетта с креветками
«Учитель года»: В школе по любви
 
 
 
ещё Общество 24.04.2025 19:090 Александр Котов о газификации, сельском хозяйстве и новых деревнях 25.04.2025 18:210 Около 3500 человек написали «Диктант Победы» в Псковской области 25.04.2025 18:020 Защита работ конференции «Мой край в годы Великой Отечественной войны» состоится в Пскове 30 апреля 25.04.2025 17:430 Мороз до -5 градусов прогнозируют в Псковской области 26 апреля 25.04.2025 17:380 Псковичам предлагают проголосовать за открытки своих земляков ко Дню Победы 25.04.2025 17:320 Автопробег Псков-Самолва и «Диктант Победы» на Поле Ратной Славы. ФОТОРЕПОРТАЖ
 
 
 
Самое популярное 21.04.2025 18:471 Рейтингомер: два ректора, один прокурор и бесценный кампус на «проклятом месте» 18.04.2025 11:370 Временно исполняющим обязанности ректора ПсковГУ назначен Сергей Николаев 18.04.2025 12:250 По делу Натальи Ильиной и другим лицам возможны дополнительные решения — прокуратура 23.04.2025 21:494 Названа дата завершения отопительного сезона в Пскове 18.04.2025 15:522 Ректора ПсковГУ не отпустили под домашний арест
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Более 500 проектов псковских ТОС стали победителями регионального конкурса

25.04.2025 17:08|ПсковКомментариев: 0

В Псковской области объявлены победители регионального конкурса проектов территориальных общественных самоуправлений. Победителями стали 513 проекта. Решение принято по итогам анализа представленных материалов на заседании конкурсной комиссии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области. 

Проекты-победители направлены на решение целого комплекса вопросов: организация водоснабжения и уличного освещения, ремонт дорог, благоустройство придомовых территории, парков и парковых зон, зон отдыха, установка детских и спортивных площадок.

Ряд проектов предполагает ремонт и благоустройство воинских захоронений, что подчеркивает важность для населения патриотического воспитания и сохранения исторической памяти о подвиге народа, отметили в правительстве. 

Общая сумма поддержки из областного бюджета в рамках конкурса составит 168 млн рублей. Всего для участия в конкурсе было представлено 723 заявки.

Сводный рейтинг проектов доступен по ссылке

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Не пора ли отключать отопление?
В опросе приняло участие 336 человек
25.04.2025, 18:210 Около 3500 человек написали «Диктант Победы» в Псковской области 25.04.2025, 18:030 «Квартирник»: Композитор Владислав Тясто о модной музыке и потребностях слушателей. ВИДЕО 25.04.2025, 18:020 Защита работ конференции «Мой край в годы Великой Отечественной войны» состоится в Пскове 30 апреля 25.04.2025, 18:000 Псковичка получила почти 300 тысяч рублей компенсации из-за рухнувшего на автомобиль дерева
25.04.2025, 17:560 Куриц и двух собак спасли при пожаре в Пыталовском округе 25.04.2025, 17:550 Курсанты одержали победу в конкурсе чтецов «Богатырская застава» в Пскове 25.04.2025, 17:430 Мороз до -5 градусов прогнозируют в Псковской области 26 апреля 25.04.2025, 17:420 Cотрудники псковской Госавтоинспекции провели профилактический рейд с мотоциклистами
25.04.2025, 17:380 Псковичам предлагают проголосовать за открытки своих земляков ко Дню Победы 25.04.2025, 17:340 Дополнительный автобус до кладбища запустят в Великих Луках в Радоницу 25.04.2025, 17:320 Автопробег Псков-Самолва и «Диктант Победы» на Поле Ратной Славы. ФОТОРЕПОРТАЖ 25.04.2025, 17:310 Члены молодёжных парламентов разных созывов встретились в Собрании
25.04.2025, 17:270 В Дедовичах после масштабного ремонта открылась школа №1 25.04.2025, 17:200 16 псковичей смертельно отравились за первый квартал 2025 года 25.04.2025, 17:180 Благоустройство спортплощадки вблизи детского сада на Запсковье завершили на 40%  25.04.2025, 17:130 Александр Борисов о Вечных огнях: Это нужно не мёртвым, это нужно живым
25.04.2025, 17:090 На 7 млн рублей обманули псковичей мошенники 25.04.2025, 17:080 Более 500 проектов псковских ТОС стали победителями регионального конкурса 25.04.2025, 17:060 В псковском музее представили книгу о древних грамотах Елеазарова монастыря 25.04.2025, 16:560 Псковские росгвардейцы приняли участие в «Диктанте Победы»
25.04.2025, 16:530 Эногастрономический вечер в честь 9-летия ресторана «Инжир» пройдет в Пскове 25.04.2025, 16:460 За неделю клещи в Псковской области покусали свыше 200 человек 25.04.2025, 16:390 «Взрыв вкуса!»: «Молочные продукты Пушкиногорья» рассказали о пользе рикотты 25.04.2025, 16:350 Парковку на 20 мест оборудуют у колледжа на улице Леона Поземского в Пскове
25.04.2025, 16:250 Субботник прошел на территории памятника жертвам фашизма в Крестах 25.04.2025, 16:220 «Прессинг»: Миллениум в зеркале ПЛН, чернуха и желтуха, последний глоток свободы. ВИДЕО 25.04.2025, 16:080 35-я сессия Псковской гордумы: 21 почетный гражданин и отчет по бюджету-2024 25.04.2025, 16:070 Марку к 80-летию Победы выпустили псковский музей и Почта России
25.04.2025, 16:030 Обустройство тротуаров проводят на улице Генерала Маргелова в Пскове 25.04.2025, 15:540 Карьеры, пещеры и места силы: природные красоты Псковской области 25.04.2025, 15:380 Приставы Псковской области успешно выступили на чемпионате по стрельбе в Архангельске 25.04.2025, 15:270 Второй Пасхальный спортивный фестиваль пройдет в Финском парке в Пскове 11 мая
25.04.2025, 15:210 Псковский областной институт повышения квалификации работников образования отмечает 80-летие 25.04.2025, 15:120 Каждый четвертый пскович считает отпуск лучшим лекарством от выгорания – опрос 25.04.2025, 15:110 Партию латвийского эскимо весом 10,5 тонны развернули на границе РФ в Псковской области 25.04.2025, 15:080 Псковский театр драмы объявил дату открытия нового театрального сезона
25.04.2025, 15:070 Выставку «Свет небесный» открыли в Пушкинских Горах 25.04.2025, 14:440 Транспортные полицейские Пскова открыли экспозицию к 80-летию Победы 25.04.2025, 14:420 Сборные экскурсии по музею-квартире псковского архитектора Юрия Спегальского пройдут в майские праздники 25.04.2025, 14:370 Псковские журналисты почтили память военкора «МК» Никиты Гольдина
25.04.2025, 14:330 ДСЖ набирает популярность среди населения: Сбер зафиксировал первый млрд рублей сборов 25.04.2025, 14:291 Антон Мороз и глава Пскова проверили состояние двух объектов капремонта 25.04.2025, 14:100 Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых 25.04.2025, 14:060 Участницам конкурса красоты в Великих Луках раскрыли секреты успешного бизнеса
25.04.2025, 13:590 «Изборские истории»: «Победители» на все времена, «Крепость» как связь поколений и «Портрет цветка. И не только…» 25.04.2025, 13:530 Три премьерных показа «Каиновой печати» прошли в Псковском театре драмы с аншлагом 25.04.2025, 13:470 Перед пуском газа трубу в Святогорском монастыре окропили святой водой 25.04.2025, 13:400 Стала известна еще одна дата перекрытия центра Пскова ради спортивного мероприятия
25.04.2025, 13:370 «Диктант Победы» завершился на Поле Ратной Славы в гдовской Самолве 25.04.2025, 13:270 В преддверии Антипасхи 35 пар планируют пожениться в Псковской области 25.04.2025, 13:150 С военкором Никитой Гольдиным прощаются в Пскове 25.04.2025, 13:120 Первый дом газифицирован в Пушкинских Горах
25.04.2025, 13:050 Начинается видеотрансляция программы «Квартирник» с композитором Владиславом Тясто 25.04.2025, 13:000 Сергей Густов: 55 населенных пунктов Псковской области получат газ в этом году 25.04.2025, 12:340 На подстанции «Псков» завершились соревнования по монтажу волоконно-оптических линий связи 25.04.2025, 12:280 «Краски города»: Не дай эмоциям взять верх и сделай день ярче. ВИДЕО
25.04.2025, 12:260 Александр Козловский: Появление газа в Пушкинских Горах — настоящий праздник 25.04.2025, 12:130 Участок улицы Красноармейская набережная в Пскове закроют для транспорта 29 апреля 25.04.2025, 12:110 Персонал с непогашенной судимостью есть в 6% компаний Пскова – опрос 25.04.2025, 12:050 Начинается видеотрансляция программы «Прессинг»: Миллениум в зеркале ПЛН, чернуха и желтуха, последний глоток свободы
25.04.2025, 12:030 Михаил Ведерников: Пуск газа — важная страница в жизни Пушкинских Гор 25.04.2025, 11:551 Александр Борисов поприветствовал участников «Диктанта Победы» 25.04.2025, 11:500 В Псковской области ликвидирована авиационная бомба ФАБ-50 25.04.2025, 11:470 «Квартирник»: Композитор Владислав Тясто о модной музыке и потребностях слушателей
25.04.2025, 11:450 Финалисты Всероссийской олимпиады школьников побывали в «Михайловском» 25.04.2025, 11:400 Более 135 миллионов рублей выманили мошенники у псковичей за 3 месяца 2025 года 25.04.2025, 11:320 Пуск газа состоялся в Пушкинских Горах 25.04.2025, 11:220 «Дневной дозор»: Поможет ли регулярная ротация чиновников в борьбе с коррупцией?
25.04.2025, 11:170 На мемориале в подмосковной деревне Щекутино зажгли огонь Памяти в честь 80-летия Победы 25.04.2025, 11:130 «Диктант Победы» напишут в Псковской области 25 апреля 25.04.2025, 11:070 «На пятой передаче»: Зачем устраивать побегушки в центре Пскова в рабочий день  25.04.2025, 11:010 «Автопробег памяти» из Пскова в Самолву завершился
25.04.2025, 10:580 Подготовка к «Диктанту Победы» проходит в Самолве 25.04.2025, 10:530 Звание «Почетный гражданин города Пскова» присвоили 21 участнику Великой Отечественной войны 25.04.2025, 10:490 «Прессинг»: Миллениум в зеркале ПЛН, чернуха и желтуха, последний глоток свободы 25.04.2025, 10:470 Обвинительный приговор в отношении экс-замглавы администрации Пскова Александра Грацкого оставлен без изменения
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru