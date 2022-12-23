Общество

Петицию за сохранение Корытовского леса создали в Пскове

Петицию против спила многолетних деревьев в Корытовском лесу создал псковский эколог, руководитель проекта «Экомышление» Сергей Елизаров. Призыв защитить лесопарк от уничтожения размещён на сайте change.org.

«20 декабря на территории Корытовского лесопарка, ещё летом находившегося в рекреационной зоне, где запрещено строительство, начался спил многолетних деревьев. Местные жители, жители города Пскова боятся, что и остальную часть леса постигнет та же участь. Привлечение внимания с помощью СМИ и экологических активистов не останавливает лесорубов. То, что происходит сейчас в Корытовском лесопарке, вопиющий случай», - отметил Сергей Елизаров.

В настоящий момент петицию «Сохраним Корытовский лесопарк» подписали 108 человек.

Смотрите также Корытовский вирус

Ранее Сергей Елизаров назвал спил сосен в Корытовском лесу варварской вырубкой и заявлял о готовности экоактивистов подключиться к разрешению инцидента.

Смотрите также Варварской вырубкой назвал спил сосен в Корытовском лесу экоактивист

Напомним, 20 декабря на участке в деревне Малая Гоголевка у Корытовского леса началась подготовка к строительству частного дома с вырубкой сосен.

Смотрите также Жители Малой Гоголёвки возмущены рубкой сосен у Корытовского леса

Позже выяснилось, что администрация Тямшанской волости Псковского района не выдавала разрешения на рубку сосен в Корытовском лесу.

Смотрите также Тямшанская волость не выдавала разрешения на рубку в Корытовском лесу

Вскоре прокуратура области организовала проверку по факту рубки древесно-кустарниковой растительности в Корытовском лесу. В настоящее время прокурор истребовал необходимые документы и сведения в администрациях Псковского района, Тямшанской волости и комитете по природным ресурсам и экологии Псковской области.

Смотрите также Прокуратура проведёт проверку по факту рубки сосен в Корытовском лесу

Также проверку проводит полиция.