Шествие «Бессмертного полка» в Пскове начнется 9 мая на перекрестке улиц Карла Маркса и Воровского

Шествие «Бессмертного полка» в Пскове начнется 9 мая в 10:50 (построение — с 9:00 на перекрестке улиц Карла Маркса и Воровского), сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
При участии в акции нельзя использовать любую символику, не имеющую отношения к «Бессмертному полку»: политическую, религиозную, коммерческую. Главный смысл шествия — сохранение личной и семейной памяти о подвиге поколения Великой Отечественной войны.
Для участия в шествии «Бессмертного полка» необходим специальный штендер с портретом ветерана, его фамилией, именем, отчеством, воинским званием, датами рождения и смерти (если не вся эта информация известна, какие-то пункты можно пропустить).
«Если подходящих фотографий участника войны нет, можно просто написать на штендере его фамилию, имя и отчество и другие сохранившиеся данные. На оборотной стороне штендера можно разместить краткую биографию вашего героя — ее удобно будет прочитать людям, идущим в строю Бессмертного полка за вами. Штендер должен быть легким и удобным для несения, так как шествие может быть продолжительным по времени. Оптимальный размер — формат А4 — А3», - уточнили в УМВД.
На случай плохой погоды портрет рекомендуется заламинировать, либо приобрести герметичную рамку (пластиковую, с пленкой или пластиком вместо стекла). Изготовить портрет можно самостоятельно или обратиться в мастерскую. «Если у вас не один герой, можно сделать коллаж с несколькими портретами на одном штендере», - отметили в ведомстве.
Можно взять с собой прозрачные файлы размера А3, чтобы надеть на портрет в случае дождя (если фото не заламинировано).
Запрещено брать с собой спиртные напитки, колющие и режущие предметы. Не рекомендуется также приезжать на шествие на роликовых коньках, скейтбордах, велосипедах и самокатах. Запрещено участвовать лицам в состоянии алкогольного опьянения.
Для участия необходимо взять документы, удостоверяющие личность.
Для поддержания шествия традиционно рекомендуется разучить популярные песни военных лет, чтобы подпевать исполнителям.
Подробности о шествии регионов страны — на сайте Бессмертного полка России. Круглосуточная горячая линия: 8-800-20-1945-0.