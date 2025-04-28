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Шествие «Бессмертного полка» в Пскове начнется 9 мая на перекрестке улиц Карла Маркса и Воровского

29.04.2025 10:04|ПсковКомментариев: 0

Шествие «Бессмертного полка» в Пскове начнется 9 мая в 10:50 (построение — с 9:00 на перекрестке улиц Карла Маркса и Воровского), сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

«К акции "Бессмертный полк" может присоединиться любой человек, для этого нужно просто взять с собой фотографию героя, приближавшего Великую Победу. Его портрет — главный атрибут шествия. Не нужно приносить дополнительные материалы — плакаты, лозунги, знамена — они будут только отвлекать от лиц героев, прославить которых собрались участники шествия. Предварительная регистрация не требуется», - рассказали в полиции.

При участии в акции нельзя использовать любую символику, не имеющую отношения к «Бессмертному полку»: политическую, религиозную, коммерческую. Главный смысл шествия — сохранение личной и семейной памяти о подвиге поколения Великой Отечественной войны.

Для участия в шествии «Бессмертного полка» необходим специальный штендер с портретом ветерана, его фамилией, именем, отчеством, воинским званием, датами рождения и смерти (если не вся эта информация известна, какие-то пункты можно пропустить).

«Если подходящих фотографий участника войны нет, можно просто написать на штендере его фамилию, имя и отчество и другие сохранившиеся данные. На оборотной стороне штендера можно разместить краткую биографию вашего героя — ее удобно будет прочитать людям, идущим в строю Бессмертного полка за вами. Штендер должен быть легким и удобным для несения, так как шествие может быть продолжительным по времени. Оптимальный размер — формат А4 — А3», - уточнили в УМВД.

На случай плохой погоды портрет рекомендуется заламинировать, либо приобрести герметичную рамку (пластиковую, с пленкой или пластиком вместо стекла). Изготовить портрет можно самостоятельно или обратиться в мастерскую. «Если у вас не один герой, можно сделать коллаж с несколькими портретами на одном штендере», - отметили в ведомстве.

Можно взять с собой прозрачные файлы размера А3, чтобы надеть на портрет в случае дождя (если фото не заламинировано).

«Собираясь на шествие, обязательно ознакомьтесь с прогнозом погоды и учитывайте климатические особенности региона вашего проживания. В сырую погоду рекомендуется непромокаемая куртка с капюшоном, дождевик, зонт, закрытая влагонепроницаемая обувь. В случае жаркой погоды не забудьте про головной убор и солнцезащитные очки. Обувь должна быть удобной, поскольку придется пройти довольно большое расстояние. Не забудьте фотоаппарат», - сказали в УМВД.

Запрещено брать с собой спиртные напитки, колющие и режущие предметы. Не рекомендуется также приезжать на шествие на роликовых коньках, скейтбордах, велосипедах и самокатах. Запрещено участвовать лицам в состоянии алкогольного опьянения.

Для участия необходимо взять документы, удостоверяющие личность.

Для поддержания шествия традиционно рекомендуется разучить популярные песни военных лет, чтобы подпевать исполнителям. 

«Если вы почувствуете недомогание, рекомендуется выйти из колонны и обратиться за помощью к волонтерам, сопровождающим шествие — они пригласят медиков для оказания необходимой помощи. Если вы потеряли кого-то из близких, также можно обратиться к волонтерам шествия "Бессмертного полка" или к сотрудникам полиции», - заключили в полиции.

Подробности о шествии регионов страны — на сайте Бессмертного полка России. Круглосуточная горячая линия: 8-800-20-1945-0.

Источник: Псковская Лента Новостей
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