Общество

Детские пособия за апрель псковичам перечислят досрочно

В связи с предстоящими праздниками часть пособий, которые поступают на карты в единый день — 3 числа текущего месяца за предыдущий, выплатят досрочно, сообщили Псковской Ленте Новостей в отделении Социального фонда России по Псковской области.

29 апреля (за апрель) получателям детских пособий поступят:

единое пособие на детей от рождения до 17 лет и беременным женщинам;

ежемесячная выплата на первого ребенка до 3 лет, рожденного до 1 января 2023 года;

ежемесячная выплата на ребенка военнослужащих по линии СФР;

пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим гражданам.

5 мая псковским родителям перечислят ежемесячная выплата из средств материнского капитала на детей до трех лет.

6 мая на банковские счета пенсионеров поступят пенсии за 9 и 11 число. Досрочная выплата затронет все виды пенсии, включая страховые и социальные, накопительные, пенсии по старости и по инвалидности. Если вместе с пенсией приходят прочие выплаты Социального фонда России, они также будут досрочно перечислены на счет. Средства придут автоматически, пенсионерам не нужно никуда обращаться для этого. 22 мая пенсия жителям Псковской области придет по графику.

7 мая - работающим родителям поступит пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет. В этот же день выплата будет зачислена на карту «Мир» получателя, на следующий рабочий день – на расчетный банковский счет.

Выплата пенсий и пособий может зачисляться на счет в течение всего дня. Если пособия не поступят на счёт утром, нужно дождаться поступления средств до окончания дня.

Доставка детских пособий и пенсий через «Почту России» за праздничные дни мая будет производиться с 3 по 25 число месяца в соответствии с графиком работы конкретного почтового отделения. Его можно уточнить на почте.

«Если у вас остались вопросы, задайте их специалистам отделения СФР по Псковской области: 8 800 100 00 01 (звонок бесплатный)», - добавили в СФР.