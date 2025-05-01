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Общество

Как псковские випы отметили первые майские праздники

05.05.2025 15:31|ПсковКомментариев: 0

Начало мая – традиционное время для отдыха, пикников и демонстраций. И, конечно же, для активного присутствия в социальных сетях. Не стали исключением политики и чиновники нашего региона. Давайте заглянем в их аккаунты и посмотрим, как они провели эти дни, и чем решили поделиться с подписчиками.

 

 

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своих страницах в социальных сетях поблагодарил всех, кто делает регион успешным и процветающим.

«Этот день объединяет всех, кто ежедневно создаёт благополучие нашей страны, строит будущее своими руками, знаниями, талантами и мастерством. Псковская область славится трудовыми династиями, высококлассными специалистами, настоящими профессионалами в различных сферах и отраслях. Желаю всем неиссякаемой энергии и новых профессиональных успехов», - написал глава региона в своем телеграм-аккаунте.

Глава города Борис Елкин в своем посте-поздравлении обратил внимание, что с наступлением мая Псков «погружается в мир ярких оттенков, зелёных листьев и цветущих газонов, наполняясь ароматами первых весенних цветов». Он уверен, что это все создается не только природой, но и стараниями самих псковичей, чей труд и преданность, по мнению главы города, делают Псков более чистым, уютным и привлекательным.

«С Днём весны и труда, друзья! Пусть Первомай станет прекрасным поводом задуматься о новых начинаниях, творчестве и планах на будущее. Желаю каждому удачи, вдохновения и исполнения желаний!» - поздравил политик псковичей.

Депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в соцсетях написал, что 1 мая – это день, который объединяет поколения, символизирует уважение к честному труду, созиданию и заботе о родной земле. Он поделился с подписчиками подборкой фото с праздничных субботников.

«Мы, вместе с единомышленниками и неравнодушными жителями, встречаем майские праздники делами: участвуем в субботниках, наводим порядок на улицах, ухаживаем за памятниками и воинскими захоронениями, высаживаем деревья в рамках акции «Сад памяти». Благодарю каждого, кто выходит на общественные работы, кто бережёт и приумножает всё то, что создавалось многими поколениями. Пусть ваше доброе дело возвращается вам сторицей, а труд будет всегда в радость»,  - отметил Александр Козловский.

Председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов 1 мая принял участие во всех праздничных мероприятиях: присоединился к первомайскому автопробегу, поздравил пассажиров профсоюзного автобуса.

Однако после обязательных профсоюзных «ритуалов» Игорь Иванов успел съездить на дачу. Об этом он рассказал на своей странице «ВКонтакте».

«Майские выходные не обходятся без шашлыка или, как дочь говорит, шашлындоса», - поделился профсоюзный региональный лидер.

Координатор регионального отделения ЛДПР, депутат Псковского областного Собрания Антон Минаков вместе с партийными активистами организовал праздничный автопробег по маршруту: из Псковского района до мемориала «50-летие Красной армии».

«С праздником, дорогие земляки! Пусть ваш труд всегда будет в радость, а весна принесёт только хорошие новости. 1 Мая — это праздник каждого, кто трудится на благо Отечества, будь то рабочий у станка, учитель в школе или врач в больнице. Вместе мы строим сильную, независимую Россию!» - написал он в соцсетях.

Первый секретарь областного отделения КПРФ, депутат областного Собрания Петр Алексеенко на своей странице «Вкнотакте» поделился фотографией с первомайского митинга. Вместе с однопартийцами они организовали демонстрацию под коммунистическими флагами в центре Пскова.

На исходе выходных депутат выложил фотографию с дачи, где, судя по фото, подготавливал грядки к предстоящим посадкам.

«Как в народе говорят: весенний день год кормит. На государственную продовольственную программу надейся, а сам не плошай. Всем хорошего завершения выходных», - подписал фото Петр Алексеенко.

Руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия — За правду», депутат Псковского областного Собрания Олег Брячак в праздник на своей странице «ВКонтакте» опубликовал милую первомайскую открытку. Однако чем занимался в праздничный день, не поделился.

Участник предварительного голосования партии «Единая Россия» по определению кандидата на довыборы депутата Псковской городской Думы – по округу №3 Антон Мороз в  День труда принял участие в субботнике возле Любятовской церкви в Пскове.

«Местные жители с энтузиазмом взялись за дело, чтобы облагородить это любимое место. Погода подарила нам отличный день! Солнце ярко светило, и работа приносила радость. Мы с женой, сыновьями и неравнодушными горожанами очистили берег реки Псковы, убрали мусор, стекло, бутылки и прошлогоднюю листву. Благодарю всех, кто принял участие! Вместе сделаем город лучше!» - написал он в своем телеграм-канале.

Майские праздники в социальных сетях региональных политиков стали отражением разнообразных активностей: от участия в традиционных мероприятиях до заботы об экологии и отдыха на природе. Каждый выбрал свой способ отметить эти дни и поделиться своими впечатлениями с подписчиками, создавая картину общественной жизни региона.

Ксения Журавкова

Теги: #майские праздники #соцсети #социальные сети
Источник: Псковская Лента Новостей
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