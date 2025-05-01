Как псковские випы отметили первые майские праздники

Начало мая – традиционное время для отдыха, пикников и демонстраций. И, конечно же, для активного присутствия в социальных сетях. Не стали исключением политики и чиновники нашего региона. Давайте заглянем в их аккаунты и посмотрим, как они провели эти дни, и чем решили поделиться с подписчиками.
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своих страницах в социальных сетях поблагодарил всех, кто делает регион успешным и процветающим.
Глава города Борис Елкин в своем посте-поздравлении обратил внимание, что с наступлением мая Псков «погружается в мир ярких оттенков, зелёных листьев и цветущих газонов, наполняясь ароматами первых весенних цветов». Он уверен, что это все создается не только природой, но и стараниями самих псковичей, чей труд и преданность, по мнению главы города, делают Псков более чистым, уютным и привлекательным.
Депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в соцсетях написал, что 1 мая – это день, который объединяет поколения, символизирует уважение к честному труду, созиданию и заботе о родной земле. Он поделился с подписчиками подборкой фото с праздничных субботников.
Председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов 1 мая принял участие во всех праздничных мероприятиях: присоединился к первомайскому автопробегу, поздравил пассажиров профсоюзного автобуса.
Однако после обязательных профсоюзных «ритуалов» Игорь Иванов успел съездить на дачу. Об этом он рассказал на своей странице «ВКонтакте».
Координатор регионального отделения ЛДПР, депутат Псковского областного Собрания Антон Минаков вместе с партийными активистами организовал праздничный автопробег по маршруту: из Псковского района до мемориала «50-летие Красной армии».
Первый секретарь областного отделения КПРФ, депутат областного Собрания Петр Алексеенко на своей странице «Вкнотакте» поделился фотографией с первомайского митинга. Вместе с однопартийцами они организовали демонстрацию под коммунистическими флагами в центре Пскова.
На исходе выходных депутат выложил фотографию с дачи, где, судя по фото, подготавливал грядки к предстоящим посадкам.
Руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия — За правду», депутат Псковского областного Собрания Олег Брячак в праздник на своей странице «ВКонтакте» опубликовал милую первомайскую открытку. Однако чем занимался в праздничный день, не поделился.
Участник предварительного голосования партии «Единая Россия» по определению кандидата на довыборы депутата Псковской городской Думы – по округу №3 Антон Мороз в День труда принял участие в субботнике возле Любятовской церкви в Пскове.
Майские праздники в социальных сетях региональных политиков стали отражением разнообразных активностей: от участия в традиционных мероприятиях до заботы об экологии и отдыха на природе. Каждый выбрал свой способ отметить эти дни и поделиться своими впечатлениями с подписчиками, создавая картину общественной жизни региона.
Ксения Журавкова