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Юрист разъяснила условия возврата денег за билет на неудачный концерт 

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После стадионного шоу Вани Дмитриенко 2 августа часть зрителей пожаловалась в соцсетях на плохой звук в отдельных зонах. За несколько дней до этого с критикой столкнулся Дима Билан. Зрители, которые купили билеты в фан-зону не оценили сцену-подиум высотой в несколько метров, которая не позволяла им увидеть артиста. 

В беседе с «Известиями» юрист Лилия Василенко разъяснила, что зритель вправе требовать компенсации, если проблема возникла по вине организатора: турникеты не работали, звук искажался из‑за технического сбоя, декорации загораживали сцену без предварительного предупреждения, пишут «Известия». 

«Согласно ст. 28 Закона «О защите прав потребителей», организатор обязан обеспечить оказание услуги в установленные сроки (как в случае с неработающими турникетами), а ст. 10 и 12 закрепляют обязанность предоставить полную информацию об услуге и ответственность за ее отсутствие (актуально, если вас не предупредили о плохой видимости). Ст. 29 дает право на возврат средств или снижение цены, если услуга оказана ненадлежащего качества — например, из‑за технических проблем со звуком», — сказала эксперт. 

Чтобы подтвердить свои права на возврат средств, отметила она, собрать доказательства желательно прямо на концерте: скриншот электронного билета с датой и временем, видеозапись проблемы, фото с места события и другие. 
 

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