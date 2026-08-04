Юрист разъяснила условия возврата денег за билет на неудачный концерт 

После стадионного шоу Вани Дмитриенко 2 августа часть зрителей пожаловалась в соцсетях на плохой звук в отдельных зонах. За несколько дней до этого с критикой столкнулся Дима Билан. Зрители, которые купили билеты в фан-зону не оценили сцену-подиум высотой в несколько метров, которая не позволяла им увидеть артиста.
В беседе с «Известиями» юрист Лилия Василенко разъяснила, что зритель вправе требовать компенсации, если проблема возникла по вине организатора: турникеты не работали, звук искажался из‑за технического сбоя, декорации загораживали сцену без предварительного предупреждения, пишут «Известия».
Чтобы подтвердить свои права на возврат средств, отметила она, собрать доказательства желательно прямо на концерте: скриншот электронного билета с датой и временем, видеозапись проблемы, фото с места события и другие.