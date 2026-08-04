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Фермерская выставка «Вкусы страны» стартует 6 августа в псковском «Акваполисе»

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Фермерская выставка «Вкусы страны» пройдет в торгово-развлекательном комплексе «Акваполис» в Пскове с 6 по 16 августа, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы мероприятия.

Афиша предоставлена организаторами мероприятия

На выставке представят продовольственные товары, которые «не найти в обычном магазине». Здесь можно попробовать и выбрать продукты из разных регионов России и ближнего зарубежья: представят деликатесы из редких видов мяса и дичь, более десяти сортов сыра на редком молоке, копченую и слабосоленую рыбу, икру, а также южные сладости и ароматные чаи.

Время работы выставки — с 10.00 до 21.00.

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