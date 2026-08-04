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Порядок на рабочем месте важен для 62% псковичей — опрос

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62% псковичей признались, что предпочитают безупречный порядок в своем рабочем пространстве: «Порядок очень важен. Чтобы не было лишнего мельтешения перед глазами, и все нужное можно быстро найти»; «Так приучили»; «Порядок на работе — порядок в голове»; «Творческий беспорядок — это для дома, рабочее место должно выглядеть по-человечески». К такому выводу пришли специалисты сервиса по поиску работы SuperJob на основе результатов опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения. Опрос проводился с 14 по 23 июля.

Творческий хаос — по душе каждому четвертому (25%): «В работе идеальный порядок — не главное»; «В каждом хаосе есть своя структура»; «Если все постоянно складывать, развешивать и т.д., то времени уходит очень много».

Еще 13% затруднились с ответом: «Когда аврал и делается одновременно несколько дел, задач, то творческий беспорядок вполне может присутствовать».

Среди мужчин сторонников беспорядка заметно больше, чем среди женщин: 29% против 21% соответственно. Молодежь до 35 лет к творческому бардаку на рабочем месте относится лояльнее, чем те, кто старше.

Горожане с доходом от 150 тысяч рублей меньше всего зациклены на порядке и гораздо более терпимы к хаосу на рабочем месте.

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