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Пострадавшая от бывших хозяев собака Мия в Пскове готовится к новой операции

Собака по кличке Мия, которую в Пскове изрезали её бывшие хозяева за стадионом «Электрон», привыкает к жизни в новом доме и готовится к очередной операции. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в приюте для собак «Шанс».

Фото: приют «Шанс»/ сообщество ВКонтакте

«Немного новостей от Мии из нового дома. Очень любит детей, почти постоянно с ними играет, спит с детьми в одной комнате. Несмотря на проблемы из-за камня в мочевом пузыре, старается терпеть до выгула. Гуляют часто, зная эту проблему. Швы обрабатывать разрешает. Одного кота попробовала погнать. Кот не ожидал, конечно, такой подставы от "понаехавших". Пока коты живут отдельно», - рассказали в зооприюте.

Примерно через неделю собираются планировать операцию на мочевом пузыре собаки по удалению камня.

Напомним, что 28 апреля мужчина и женщина за «Электроном» повесили собаку и резали ее ножом. Ужасный вой истязаемого животного услышали несколько девушек.

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По факту жестокого обращения с собакой возбудили уголовное дело по части 1 статьи 245 УК РФ.

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Выяснилось, что фигурант уголовного дела был трижды судим.