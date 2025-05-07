«Дневной дозор»: Помогут ли штрафы вернуть врачей в госполиклиники?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Помогут ли штрафы вернуть врачей в государственные поликлиники?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).
В последние годы в регионах России, и Псковская область тому яркий пример, ощущается острая нехватка медицинских кадров. Профессиональные медработники, врачи высшей категории, узкопрофильные специалисты, которые закончили вузы еще в советское/постсоветское время, уходят на пенсию или в частные клиники. А молодые специалисты, выпускники медвузов, не горят желанием работать в провинциальных учреждениях системы здравоохранения, получают дипломы, используя целевое направление, и выбирают жизнь и работу в столичных агломерациях, в частных клиниках.
Власти региона прилагают немало усилий, чтобы исправить эту ситуацию, предоставляя выпускникам медвузов пакет мер социальной поддержки, включая жилье. Но все попытки заманить врачей в государственные медучреждения пока не помогают закрыть все вакантные места в поликлиниках и районных больницах, преодолеть кадровый голод. Не в полной мере работает и обучение по целевому направлению. Конечно, специалист, который учился в вузе за бюджетные деньги по целевому направлению, по договору с регионом должен отработать определенный срок в медучреждениях Псковской области. На деле же целевое обучение не стало своеобразной альтернативой механизму государственного распределения выпускников, действовавшему в советские годы. В среднем процент трудоустройства медиков-целевиков в Псковской области такой: после специалитета — 70%, ординатуры — 95%, колледжей — 86%. Всего за последние два года в медучреждения региона пришли работать 189 молодых специалистов. 74 из них — после целевой подготовки. Но часть выпускников-целевиков правдами и неправдами отыскивают лазейки в договорах на обучение, лишь бы не возвращаться в родные края.
Раз уж не получается удержать молодых врачей в госучреждениях здравоохранения региона «пряником» (жильем, соцпакетом и прочими бонусами), то, выходит, нужно прибегнуть к «кнуту»? В Минздраве предлагают пересмотреть размер санкций за отказ выпускников медицинских вузов и колледжей отрабатывать после выпуска определенный период в госучреждениях. Согласно новой версии законопроекта, штраф будет в три раза больше фактических затрат государства на обучение студента-бюджетника. В среднем это почти 3,7 млн рублей без учета расценок в конкретных вузах. В предыдущей версии штраф предлагалось увеличить вдвое. Меры будут распространяться также на студентов, решивших досрочно расторгнуть договор целевого обучения.
Кроме того, законопроект устанавливает годовой дедлайн для трудоустройства, и не выходить на работу в госучреждения здравоохранения у вчерашних студентов-медиков уже не получится. Если в течение этого периода выпускник не начнет работать в медицинской организации, оказывающей помощь по ОМС, ему также выпишут троекратный штраф. Срок отработки составляет три года, однако для некоторых регионов, вроде Крайнего Севера, его планируют уменьшить. Только после выполнения этого обязательства молодой специалист вернет себе право выбора и сможет устроиться в другое место, включая частные клиники.
У этой инициативы Минздрава есть как сторонники, так и противники. Первые говорят о том, что советская система распределения была хороша, поэтому в каждой поликлинике, в каждой больнице и сельском ФАПе был свой врач, и нужно всех выпускников медвузов обязывать отрабатывать целевое обучение. Вторые утверждают, что это ни что иное, как кабала, «крепостное право», что у человека за годы обучения могут возникнуть разные жизненные обстоятельства, в том числе и личные, которые не предполагают возвращение в провинцию и работу в государственной медицине.
А теперь вернемся в реальность, вам не страшно идти на прием к врачу, который ненавидит место своей работы и занимает его вынужденно, боясь штрафов? Медицина — это не та сфера, в которой хотелось бы сталкиваться со специалистом, мягко говоря, неориентированным на клиента.
Какая модель решения кадровой проблемы в государственном здравоохранении все-таки правильная? Надо ли так жестко заставлять выпускников отрабатывать потраченные на них средства именно в государственных клиниках? Может, лучше не штрафами пытаться заставить молодых специалистов работать на государство, а создавать условия для привлечения их в провинцию, в родные места? Повышение штрафов для выпускников медвузов, не готовых работать на государство, — единственно правильный путь или современный вариант крепостного права? Способны ли штрафы решить кадровую проблему в здравоохранении? Ответы на эти вопросы мы будем искать в программе «Дневной дозор».
Бывший главный врач Псковской областной больницы, депутат Псковского областного Собрания Виктор Антонов оценивает предложение Минздрава не иначе как «глупость». Он убежден, что никакими наказаниями, даже самыми строгими, не остановить тот негативный процесс вымывания профессиональных кадров из государственных учреждений в частные, который происходит в системе здравоохранения.
По мнению бывшего заместителя главного врача Псковской областной клинической больницы, также депутата Псковского областного Собрания Игоря Дитриха, для того чтобы молодые специалисты хотели работать по специальности после окончания вуза, им нужно рассказывать правду о том, что их ждет на пути медика, а не создавать иллюзорное представление о профессии врача, а увеличение штрафов для тех, кто не готов работать в государственной медицине, — это не решение проблемы.
Коллега Виктора Антонова и Игоря Дитриха по Псковскому областному Собранию и по врачебной специальности - врач, много лет проработавший на скорой помощи, Артур Гайдук, в штрафных санкциях ничего плохого не видит — это, по его мнению, логичная реакция государства на нарушение выпускником медвуза договорных обязательств. Но бороться с кадровым дефицитом в здравоохранении такими мерами смысла нет, считает он.
Врач-кардиолог Жанна Шлосберг считает, что такая инициатива направлена на очередное запугивание студентов, которые и так находятся на распутье после окончания вузов. По ее мнению, молодые врачи действительно хотят работать и помогать людям, в том числе и в госучреждениях здравоохранения, но их отправляют работать в глубинку, куда даже автобусы не ходят.
Вместо ввода штрафов для студентов главный врач клиники «Визус», офтальмолог, офтальмохирург Денис Гатилов считает, что лучшим решением будет вернуть ранее отмененную интернатуру.
Фото: клиника «Визус»
Главный врач Детской областной клинической больницы, депутат Псковской городской Думы Евгений Васильев согласен с мнением Дениса Гатилова касательно возвращения интернатуры и считает, что именно такое решение способно решить проблему кадрового голода в сфере здравоохранения.
Мнения наших спикеров сегодня сошлись в главном, система штрафов для выпускников медвузов за отказ работать в госмедицине — далеко не панацея в решении кадровой проблемы. Да, в единичных случаях огромные штрафы могут оказать влияние на студента-целевика, но в общей массе в лучшую сторону изменений ждать не стоит. «Кнутом» проблему не решить. Штрафами людей не заставишь работать, они все равно, под любыми предлогами найдут лазейку и уйдут из госучреждения здравоохранения в частное. В худшем случае возьмут кредит для погашения штрафа за неотработку по целевому обучению и будут выплачивать его в течение 10 лет. Чтобы молодые кадры не бежали из государственной системы здравоохранения, нужно создавать конкурентные условия, подтягиваться к рынку частной медицины, прежде всего - в размере заработной платы. В противном случае постепенное вымывание самых лучших кадров из государственной системы здравоохранения в частные клиники - не остановить.
Александра Братчикова