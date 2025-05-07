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Общество

«Дневной дозор»: Помогут ли штрафы вернуть врачей в госполиклиники?

13.05.2025 13:34|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Помогут ли штрафы вернуть врачей в государственные поликлиники?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

 

В последние годы в регионах России, и Псковская область тому яркий пример, ощущается острая нехватка медицинских кадров. Профессиональные медработники, врачи высшей категории, узкопрофильные специалисты, которые закончили вузы еще в советское/постсоветское время, уходят на пенсию или в частные клиники. А молодые специалисты, выпускники медвузов, не горят желанием работать в провинциальных учреждениях системы здравоохранения, получают дипломы, используя целевое направление, и выбирают жизнь и работу в столичных агломерациях, в частных клиниках. 

Власти региона прилагают немало усилий, чтобы исправить эту ситуацию, предоставляя выпускникам медвузов пакет мер социальной поддержки, включая жилье. Но все попытки заманить врачей в государственные медучреждения пока не помогают закрыть все вакантные места в поликлиниках и районных больницах, преодолеть кадровый голод. Не в полной мере работает и обучение по целевому направлению. Конечно, специалист, который учился в вузе за бюджетные деньги по целевому направлению, по договору с регионом должен отработать определенный срок в медучреждениях Псковской области. На деле же целевое обучение не стало своеобразной альтернативой механизму государственного распределения выпускников, действовавшему в советские годы. В среднем процент трудоустройства медиков-целевиков в Псковской области такой: после специалитета — 70%, ординатуры — 95%, колледжей — 86%. Всего за последние два года в медучреждения региона пришли работать 189 молодых специалистов. 74 из них — после целевой подготовки. Но часть выпускников-целевиков правдами и неправдами отыскивают лазейки в договорах на обучение, лишь бы не возвращаться в родные края.

Раз уж не получается удержать молодых врачей в госучреждениях здравоохранения региона «пряником» (жильем, соцпакетом и прочими бонусами), то, выходит, нужно прибегнуть к «кнуту»? В Минздраве предлагают пересмотреть размер санкций за отказ выпускников медицинских вузов и колледжей отрабатывать после выпуска определенный период в госучреждениях. Согласно новой версии законопроекта, штраф будет в три раза больше фактических затрат государства на обучение студента-бюджетника. В среднем это почти 3,7 млн рублей без учета расценок в конкретных вузах. В предыдущей версии штраф предлагалось увеличить вдвое. Меры будут распространяться также на студентов, решивших досрочно расторгнуть договор целевого обучения. 

Кроме того, законопроект устанавливает годовой дедлайн для трудоустройства, и не выходить на работу в госучреждения здравоохранения у вчерашних студентов-медиков уже не получится. Если в течение этого периода выпускник не начнет работать в медицинской организации, оказывающей помощь по ОМС, ему также выпишут троекратный штраф. Срок отработки составляет три года, однако для некоторых регионов, вроде Крайнего Севера, его планируют уменьшить. Только после выполнения этого обязательства молодой специалист вернет себе право выбора и сможет устроиться в другое место, включая частные клиники. 

У этой инициативы Минздрава есть как сторонники, так и противники. Первые говорят о том, что советская система распределения была хороша, поэтому в каждой поликлинике, в каждой больнице и сельском ФАПе был свой врач, и нужно всех выпускников медвузов обязывать отрабатывать целевое обучение. Вторые утверждают, что это ни что иное, как кабала, «крепостное право», что у человека за годы обучения могут возникнуть разные жизненные обстоятельства, в том числе и личные, которые не предполагают возвращение в провинцию и работу в государственной медицине. 

А теперь вернемся в реальность, вам не страшно идти на прием к врачу, который ненавидит место своей работы и занимает его вынужденно, боясь штрафов? Медицина — это не та сфера, в которой хотелось бы сталкиваться со специалистом, мягко говоря, неориентированным на клиента. 

Какая модель решения кадровой проблемы в государственном здравоохранении все-таки правильная? Надо ли так жестко заставлять выпускников отрабатывать потраченные на них средства именно в государственных клиниках? Может, лучше не штрафами пытаться заставить молодых специалистов работать на государство, а создавать условия для привлечения их в провинцию, в родные места? Повышение штрафов для выпускников медвузов, не готовых работать на государство, — единственно правильный путь или современный вариант крепостного права? Способны ли штрафы решить кадровую проблему в здравоохранении? Ответы на эти вопросы мы будем искать в программе «Дневной дозор».

Бывший главный врач Псковской областной больницы, депутат Псковского областного Собрания Виктор Антонов оценивает предложение Минздрава не иначе как «глупость». Он убежден, что никакими наказаниями, даже самыми строгими, не остановить тот негативный процесс вымывания профессиональных кадров из государственных учреждений в частные, который происходит в системе здравоохранения.

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«Никакими наказаниями мы дело не поправим в здравоохранении. Я уверен на 100%, что быть такого не может. Мы понимаем, что несмотря на все наши усилия в регионе мы не можем достичь желаемого результата. И это было очевидно с самого начала. Эта система была создана усилиями многих людей. Система здравоохранения сама по себе – это непростое дело, и решить это всё однозначно одним приемом невозможно, тем более штрафом».

По мнению бывшего заместителя главного врача Псковской областной клинической больницы, также депутата Псковского областного Собрания Игоря Дитриха, для того чтобы молодые специалисты хотели работать по специальности после окончания вуза, им нужно рассказывать правду о том, что их ждет на пути медика, а не создавать иллюзорное представление о профессии врача, а увеличение штрафов для тех, кто не готов работать в государственной медицине, — это не решение проблемы.

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«Кнут, думаю, здесь неприемлем, особенно в тех специальностях, которые требуют самопожертвования и служения, такие как здравоохранение, педагогика и ряд других. Здесь или человек привержен к тому, что он будет делать, и понимает, что его ждет, или он найдет любые способы, чтобы все равно не исполнить свой долг. Где-то на первых этапах возможно ужесточение штрафных мер, но, мне кажется, следует более внимательно подходить к отбору абитуриентов, которые хотят поступить в медицинские учебные заведения и стать преподавателями. Тогда приверженность и к учению, и к работе выпускников будет намного больше. Однако, на самом деле, необходимо говорить и о том, что на начальном этапе им предстоит столкнуться с трудностями. Вы отправитесь в центральную районную больницу или врачебную амбулаторию, где вас ожидают слёзы, боль, кровь, страдания и прочие тяготы. Если вы сможете преодолеть эти испытания, то, возможно, среди вас появится будущий профессор или академик. Вот тогда приверженность и при поступлении, и при обучении в мединститутах, и, соответственно, при работе доктором после окончания - повысится». 

Коллега Виктора Антонова и Игоря Дитриха по Псковскому областному Собранию и по врачебной специальности - врач, много лет проработавший на скорой помощи, Артур Гайдук, в штрафных санкциях ничего плохого не видит — это, по его мнению, логичная реакция государства на нарушение выпускником медвуза договорных обязательств. Но бороться с кадровым дефицитом в здравоохранении такими мерами смысла нет, считает он.

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«Если человек не выполняет условия договора или нарушает правила дорожного движения, то существуют штрафные санкции. Я не понимаю, почему это вызывает вопросы о нарушении прав. Допустим, человек учится за счёт государства или получает стипендию, но при этом обязуется вернуться в регион, который оплачивает его обучение. Однако после окончания учёбы он может решить, что не хочет выполнять свои обязательства. Но это противоречит условиям договора. В любом договоре могут быть предусмотрены штрафные санкции за невыполнение условий. Я считаю, что необходимо возродить систему, которая существовала в советское время. В первую очередь, это касается бюджетных мест. Государство должно полностью оплачивать обучение в медицинских вузах, обеспечивая их стабильное финансирование. Заработная плата выпускников также должна быть достойной. Однако, учитывая, что в настоящее время на здравоохранение выделяется всего 3% от ВВП, это невозможно. Проблема носит системный характер и не может быть решена только с помощью точечных мер. Никакими штрафами, никакими квартирами для врачей. "Земский врач", "Земский фельдшер" — это не решает ничего. Это всё казуистика. Это единичные случаи, когда люди устраивались на работу, выполняли свои обязанности, получали вознаграждение и покидали место работы».

Врач-кардиолог Жанна Шлосберг считает, что такая инициатива направлена на очередное запугивание студентов, которые и так находятся на распутье после окончания вузов. По ее мнению, молодые врачи действительно хотят работать и помогать людям, в том числе и в госучреждениях здравоохранения, но их отправляют работать в глубинку, куда даже автобусы не ходят.

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«Я считаю, что это неправильная инициатива. Это мы уже проходили. Когда я училась в институте, у нас было распределение. Причем достаточно жесткое. В разных регионах по разной степени жесткости. Я вернулась работать в тот город, из которого уехала учиться. У меня все получилось естественно. Но, мне кажется, невозможно заставить людей работать в том месте, где плохая инфраструктура, где условий работы недостаточно. Благоприятное (имею в виду условия работы), нормальное рабочее место, хорошая загрузка, интересные пациенты, интересная работа, взаимодействие с другими коллегами, возможность как-то консультироваться удаленно или лично консультировать пациентов, возможность устраивать консилиумы для того, чтобы медицинская помощь была наиболее всеобъемлющей, нужной, полной, чтобы человек получал на рабочем месте большое удовлетворение от своей работы, потому что, согласитесь, у нас работа очень классная, интересная, мы помогаем людям. Если создать подходящие условия для молодых специалистов, то люди сами пойдут. И достойную зарплату. Мне кажется, вот в этом ключ».

Вместо ввода штрафов для студентов главный врач клиники «Визус», офтальмолог, офтальмохирург Денис Гатилов считает, что лучшим решением будет вернуть ранее отмененную интернатуру.

Фото: клиника «Визус»

«Я считаю, что это только ухудшит кадровое состояние, которое есть сейчас. Мы часто обсуждаем этот вопрос. И не только в Пскове, но и на различных межрегиональных конференциях, которых в Российской Федерации проводится немало, особенно по нашей специальности — офтальмологии. Почему выпускники медицинских вузов не хотят работать по профессии, а выбирают другие направления? Это и есть основная проблема. То есть они остаются в профессии, но многие уходят в фармацевтические компании или другие сферы. Первая и самая важная проблема — это низкий уровень заработной платы. Что бы ни говорили и ни рассказывали, но зарплата остаётся низкой, особенно для молодых специалистов. Она недостойна для человека, окончившего 6 лет образования в вузе и 2 года образования в ординатуре. Это минимум сейчас, что нужно. Второе — у нас нет доступного послевузовского образования сейчас в медицине. То есть поступить в ординатуру для студента, доктора, недавно закончившего, бывшего студента, врача молодого, закончившего институт, сейчас практически нереально по любой специальности. Бесплатных мест нет. Платно — это тоже проблема, потому что количество мест ограничено. Штрафы ничего не изменят, а только усугубят эту ситуацию, и молодежь будет бояться идти в медицину, потому что вдруг он в 18 лет хотел быть врачом такой специальности, а при окончании 6 курса он передумал. И зачем ему платить гигантские деньги? Люди не будут этого просто понимать».

Главный врач Детской областной клинической больницы, депутат Псковской городской Думы Евгений Васильев согласен с мнением Дениса Гатилова касательно возвращения интернатуры и считает, что именно такое решение способно решить проблему кадрового голода в сфере здравоохранения.

Евгений Васильев о своём пути в политику и совмещении нагрузок врача и депутата : Псковская Лента Новостей / ПЛН

«Это сможет решить частично кадровую проблему. Я вижу решение проблемы не в штрафных санкциях, а в понимании того, что студент в первую очередь — это не только работник, это еще человек, имеющий, в первую очередь, свою жизнь, в том числе и личную. Как правило, когда они уезжают учиться, они создают семьи. Получается, что семья уже в другом городе, там муж, жена, детки, бывает, появляются. Плюс еще ко всему студенты не возвращаются не потому, что не хотят или Пскове не нравится, а из личных обстоятельств чаще всего. Даже если студент, который уезжает учиться по целевому направлению, успешно заканчивает обучение и поступает в ординатуру на два года, именно в этот период мы чаще всего теряем его. Эти два года можно было бы использовать более эффективно, как это было в моё время, когда мы проходили не только ординатуру, но и интернатуру по месту фактического проживания, где у нас были заключены целевые договоры. И все пережили здесь, все остались здесь. Сейчас те группы врачей, с которыми я работаю, это все люди, с которыми мы когда-то проходили вместе интернатуру, никогда в жизни не уезжая в другие регионы. С моей точки зрения, это было бы наиболее оптимальным решением. Да, санкции в некоторой степени помогут нам. Но с нами не захотят заключать договор на целевое обучение».

Мнения наших спикеров сегодня сошлись в главном, система штрафов для выпускников медвузов за отказ работать в госмедицине — далеко не панацея в решении кадровой проблемы. Да, в единичных случаях огромные штрафы могут оказать влияние на студента-целевика, но в общей массе в лучшую сторону изменений ждать не стоит. «Кнутом» проблему не решить. Штрафами людей не заставишь работать, они все равно, под любыми предлогами найдут лазейку и уйдут из госучреждения здравоохранения в частное. В худшем случае возьмут кредит для погашения штрафа за неотработку по целевому обучению и будут выплачивать его в течение 10 лет. Чтобы молодые кадры не бежали из государственной системы здравоохранения, нужно создавать конкурентные условия, подтягиваться к рынку частной медицины, прежде всего - в размере заработной платы. В противном случае постепенное вымывание самых лучших кадров из государственной системы здравоохранения в частные клиники - не остановить.

Александра Братчикова

Источник: Псковская Лента Новостей
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