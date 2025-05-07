Победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников наградили в Пскове

Победителей и призеров регионального и заключительного этапов Всероссийской олимпиады школьников наградили в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Центра развития одаренных детей и юношества.
Фотографии: пресс-служба Центра развития одаренных детей и юношества
Участниками торжественной церемонии стали более 120 человек из всех муниципалитетов Псковской области. Благодарственные награды и памятные подарки ребятам вручили представители комитета по образованию Псковской области, а также члены регионального оргкомитета Всероссийской олимпиады школьников.
Участие в региональном этапе приняли 449 школьников, из которых 84 стали призёрами, 33 победителями.
Для большинства ребят олимпиада – самое значимое событие учебного года. Испытания регионального этапа проходили на 9 площадках проведения. Во время испытаний участники выполняли разные задания - практические и теоретические. Оценивало их профессиональное жюри, куда вошли кандидаты и доктора наук, педагоги, сотрудники различных ведомств. Всего более двухсот человек.
На заключительном этапе Псковскую область представили 13 человек, четверо из которых стали лучшими.
Говоря об участии в заключительном этапе, ребята отмечают высокий уровень подготовки и настроя, которые нужны для победы. Задания заключительного тура, делятся школьники, сложнее тех, что были на региональном.
Напомним, победители и призёры заключительного этапа Всероссийской олимпиады могут поступить в любой вуз страны без вступительных экзаменов на направления подготовки, соответствующие профилю олимпиады.