Общество

Победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников наградили в Пскове

Победителей и призеров регионального и заключительного этапов Всероссийской олимпиады школьников наградили в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Центра развития одаренных детей и юношества.

Фотографии: пресс-служба Центра развития одаренных детей и юношества

Участниками торжественной церемонии стали более 120 человек из всех муниципалитетов Псковской области. Благодарственные награды и памятные подарки ребятам вручили представители комитета по образованию Псковской области, а также члены регионального оргкомитета Всероссийской олимпиады школьников.

Участие в региональном этапе приняли 449 школьников, из которых 84 стали призёрами, 33 победителями.

Для большинства ребят олимпиада – самое значимое событие учебного года. Испытания регионального этапа проходили на 9 площадках проведения. Во время испытаний участники выполняли разные задания - практические и теоретические. Оценивало их профессиональное жюри, куда вошли кандидаты и доктора наук, педагоги, сотрудники различных ведомств. Всего более двухсот человек.

На заключительном этапе Псковскую область представили 13 человек, четверо из которых стали лучшими.

Алексей Колосов (10 класс, Псковский технический лицей, город Псков) стал призёром по немецкому языку.

Александр Диденко (10 класс, Псковский технический лицей, город Псков) стал призёром по математике.

Иван Соловьёв (9 класс, СОШ №1 им. Л. М. Поземского», город Псков) стал призёром по географии.

Виктория Михалёва (11 класс, Псковская инженерно-лингвистическая гимназия, город Псков) стала победителем ВсОШ по английскому языку.

«Все ребята справились отлично, показали хороший результат. И достойно представили область на заключительном этапе олимпиады: есть победители и призёры — это достойно уважения», — говорит руководитель Центра развития одаренных детей и юношества, зампредседателя регионального оргкомитета Всероссийской олимпиады школьников Илья Васильев.

Говоря об участии в заключительном этапе, ребята отмечают высокий уровень подготовки и настроя, которые нужны для победы. Задания заключительного тура, делятся школьники, сложнее тех, что были на региональном.

Напомним, победители и призёры заключительного этапа Всероссийской олимпиады могут поступить в любой вуз страны без вступительных экзаменов на направления подготовки, соответствующие профилю олимпиады.