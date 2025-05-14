Общество

Александр Братчиков о «деле Ильиной»: Наказывать за такие действия надо

«Наказывать за такие действия надо», сказал заместитель председателя Псковского областного Собрания, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков, комментируя в эфире ПЛН FM (102.6 FM) уголовное дело, возбужденное в отношении экс-ректора ПсковГУ Натальи Ильиной.

«Наказывать за такие действия надо. Что касается "дела Ильиной" (экс-ректора ПсковГУ Натальи Ильиной - ред.), безусловно прямого отношения к ПсковГУ я не имею, поэтому таких подробностей знать не мог. Я думаю, правоохранительные органы имеют больше информации. Думаю, потом дело передадут в суд, а суд примет компетентное решение», - сказал заместитель председателя Собрания.

Александр Братчиков также подчеркнул, что сообщать о противоправных действиях каких-либо лиц - это обязанность всех граждан.

Напомним, 8 апреля ректора ПсковГУ Наталью Ильину задержали сотрудники правоохранительных органов. 9 апреля Псковский городской суд решил арестовать ее на 2 месяца. На решение была подана апелляционная жалоба, суд ее не удовлетворил.

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Сообщается, что Наталья Ильина обложила «данью» сотрудников вуза, в Пскове жила в люксовом номере ресторанно-гостиничного комплекса «Двор Подзноева», а еще часто бывала в Москве, где купила две квартиры, в которых теперь проживают члены ее семьи и близкие родственники.