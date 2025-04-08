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Наталью Ильину обвиняют в присвоении 10 млн рублей

09.04.2025 22:02|ПсковКомментариев: 0

Ректора ПсковГУ Наталью Ильину, арестованную на 2 месяца, обвиняют в присвоении 10 млн рублей. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе прокуратуры Псковской области, дело возбудили по части 4 статьи 159 УК РФ. 

Ходатайство следствия об избрании меры пресечения ректору рассмотрели в закрытой форме 9 апреля. По версии следствия, ректор ПсковГУ трудоустроила несуществующего сотрудника, присвоив таким образом 10 млн рублей.

Прокуратура дала заключение о необходимости избрания в отношении обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу. Суд согласился, под стражу Наталью Ильину заключили на 2 месяца, по 7 июня. 

Доктор биологических наук, профессор Ильина с 2020 года занимает должность ректора Псковского государственного университета. 

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Источник: Псковская Лента Новостей
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