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Назван размер среднемесячной зарплаты экс-ректора ПсковГУ Натальи Ильиной в 2024 году

Среднемесячная зарплата экс-ректора ПсковГУ Натальи Ильиной в 2024 году составляла 505 414 рублей, сообщили в Минобрнауки России.

Напомним, 8 апреля ректора ПсковГУ Наталью Ильину задержали сотрудники правоохранительных органов. 9 апреля Псковский городской суд решил арестовать ее на 2 месяца. На решение была подана апелляционная жалоба, суд ее не удовлетворил.

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Сообщается, что Наталья Ильина обложила «данью» сотрудников вуза, в Пскове жила в люксовом номере ресторанно-гостиничного комплекса «Двор Подзноева», а еще часто бывала в Москве, где купила две квартиры, в которых теперь проживают члены ее семьи и близкие родственники.

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Вчера стало известно, что арестованная по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере бывшая ректор Псковского государственного университета (ПсковГУ) Наталья Ильина избирается в члены-корреспонденты РАН и продолжает состоять в списке кандидатов.