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Общество

День фармацевтического работника в России отмечают 19 мая

19.05.2025 07:00|ПсковКомментариев: 0

Постановлением Правительства РФ от 15 мая 2021 года № 736 был пополнен перечень профессиональных праздников в России. С этого момента ежегодно 19 мая отмечается День фармацевтического работника, или День фармацевта.

Подписание постановления главой правительства Российской Федерации М. В. Мишустиным стало своего рода ответом на запрос со стороны Общероссийской общественной организации «Общероссийский народный фронт». Именно в недрах этой организации и зародилась идея учреждения нового профессионального праздника, призванного подчеркнуть значимую роль работников фармацевтической отрасли в развитии страны и решении вопросов сохранения здоровья нации. Соответствующее письмо было направлено ОНФ в правительство России. Решение об учреждении праздника также было поддержано Всероссийским съездом фармацевтических работников.

Согласно словарям, фармацевт (греч. pharmakeutes – приготавливающий целебные снадобья, лекарства) – специалист с высшим или средним фармацевтическим образованием, имеющий право заниматься фармацевтической деятельностью – то есть оптовой и розничной торговлей лекарственными средствами и их изготовлением на предприятиях оптовой торговли и в аптечных учреждениях.

А дата для празднования была выбрана с привязкой к исторической дате – 19 мая 1581 года, когда ещё в период царствования Ивана IV Грозного открылась первая на Руси аптека, где занимались не только продажей, но и изготовлением лекарственных препаратов.

Для Верхней Государевой аптеки (так именовалось тогда это учреждение) специально приглашались специалисты из-за границы, и почти столетие она являлась единственным легальным местом изготовления и продажи лекарств на Руси. Первое время Верхняя аптека производила лекарства исключительно для царя и членов его семьи, и только с воцарением династии Романовых при Михаиле Фёдоровиче доступ к ней получили и приближённые к царской особе члены дворянских семей. В конце правления его сына – Алексея Михайловича, в 1672 году в Москве появилась и так называемая Нижняя аптека, занимавшаяся производством, хранением и продажей лекарств по рецептам врачей людям разных чинов.

Следующий крупный шаг по развитию аптечного дела в России был сделан в период царствования Петра I, учредившего своим Указом частные аптеки и запретившего продавать лекарства в зелейных лавках и любых иных местах, то есть приготовленных кустарным способом без использования специальных медицинских знаний. А вот законодательная основа для создания сети государственных и частных аптек была заложена в 1789 году, когда был издан первый российский Аптекарский устав – профессиональный кодекс аптекарей.

Вскоре были сделаны и первые шаги по организации академического фармацевтического образования в России – такое отделение было открыто в 1808 году в Императорской медико-хирургической академии (сейчас Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова), которое стало первой высшей школой в России, осуществлявшей подготовку фармацевтов высшей квалификации. Затем подобные курсы стали появляться и при других учебных заведениях. В 1888 году получать фармацевтическое образование разрешили и женщинам, пишет calend.ru.

В советское время все аптеки в стране были национализированы, была создана жёсткая система управления движением товаров. Лишь после распада СССР получили развитие частные аптечные сети, появились новые группы товаров. В этих условиях значительно повысилась роль фармацевта, как специалиста, знающего номенклатуру новых лекарственных средств и располагающего данными об их сравнительной эффективности.

Сегодня фармацевтика – одна из самых приоритетных отраслей в стране для импортозамещения. Одновременно в России внедряется специальная программа поддержки системообразующих предприятий фармацевтической и медицинской промышленности.

Долгое время фармацевты отмечали свой праздник вместе со всеми медиками – в День медицинского работника. Учреждение отдельного профессионального праздника позволило отмечать его не только провизорам и фармацевтам, но и всем работникам фармацевтической отрасли, то есть не только сотрудникам аптек, но тем, кто работает в лабораториях и на предприятиях по выпуску лекарственных препаратов.

Существует и Всемирный день фармацевта, приуроченный к дате основания Международной фармацевтической федерации и отмечаемый ежегодно 25 сентября.

Источник: Псковская Лента Новостей
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