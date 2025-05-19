Общество

Пять травмированных птиц поступили в гдовский «Дом белого аиста»

Пять травмированных белых аистов поступили в «Дом белого аиста» в Гдовском районе за последние три недели, сообщили в социальных сетях организации.

Фото здесь и далее: «Дом белого аиста»

В аистиный центр попали:

30 апреля из деревни Дубровка Новгородской области привезли аиста с закрытым переломом левого крыла;

7 мая на границе Псковского и Порховского района около автодороги подобрали взрослого аиста с черепно-мозговой травмой;

8 мая из деревни Аристово Опочецкого района привезли аиста с открытым переломом левого крыла;

11 мая сотрудники центра съездили в Смоленскую область за аистом 2024 года рождения, которого в прошлом году трёхнедельным птенцом подобрала и выкормила местная жительница. У аистёнка Бусика старая травма правого крыла, не летает;

13 мая на обратном пути из Смоленской области сотрудники забрали ещё одного аиста из деревни Мануково Пустошкинского района, это взрослый самец с закрытым переломом левого крыла и ушибом левой ноги.

«Все птицы поступили на наше попечение. К сожалению, все невыпускные, останутся в аистином центре. Четверо из них – взрослые половозрелые аисты, которые, скорее всего, приступили к размножению в этом сезоне и, видимо, где-то у них остались гнёзда и осиротевшие партнёры, ждущие их на гнёздах. Травмирование взрослых особей в начале гнездового периода у аистов – чаще всего очень печальная и досадная история, имеющая трагичные последствия для кладки или вылупившихся птенцов, которые погибнут. Оставшемуся на гнезде партнёру не под силу в одиночку высидеть и сохранить вылупившихся птенцов», - рассказали в «Доме белого аиста».