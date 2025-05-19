Пять травмированных птиц поступили в гдовский «Дом белого аиста»

Пять травмированных белых аистов поступили в «Дом белого аиста» в Гдовском районе за последние три недели, сообщили в социальных сетях организации.
Фото здесь и далее: «Дом белого аиста»
В аистиный центр попали:
«Все птицы поступили на наше попечение. К сожалению, все невыпускные, останутся в аистином центре. Четверо из них – взрослые половозрелые аисты, которые, скорее всего, приступили к размножению в этом сезоне и, видимо, где-то у них остались гнёзда и осиротевшие партнёры, ждущие их на гнёздах. Травмирование взрослых особей в начале гнездового периода у аистов – чаще всего очень печальная и досадная история, имеющая трагичные последствия для кладки или вылупившихся птенцов, которые погибнут. Оставшемуся на гнезде партнёру не под силу в одиночку высидеть и сохранить вылупившихся птенцов», - рассказали в «Доме белого аиста».