Николай Кривошей назначен на должность начальника отдела МВД по Островскому району

Подполковник полиции Николай Кривошей назначен на должность начальника отдела МВД России по Островскому району, сообщил глава района Дмитрий Быстров в своем Telegram-канале.
Фото здесь и далее: Дмитрий Быстров / Telegram-канал
Дмитрий Быстров пожелал Николаю Кривошею крепкого здоровья, благополучия, успехов в деле защиты жизни, здоровья и интересов островичей, укрепления кадрового потенциала отдела, повышения раскрываемости преступлений и снижения уровня преступности в целом, эффективной работы в области профилактики правонарушений.
«Уверен, что ваш профессиональный опыт, деловые и личные качества помогут вам эффективно работать на благо жителей Островского района. Рассчитываю на всестороннее взаимодействие по всем направлениям борьбы с преступностью и охраной общественного порядка. Успехов и всего наилучшего!» - отметил глава.
Подполковник полиции Николай Кривошей назначен на должность начальника отдела МВД России по Островскому району 7 мая 2025 года приказом начальника УМВД России по Псковской области.