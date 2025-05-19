Общество

Николай Кривошей назначен на должность начальника отдела МВД по Островскому району

Подполковник полиции Николай Кривошей назначен на должность начальника отдела МВД России по Островскому району, сообщил глава района Дмитрий Быстров в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Дмитрий Быстров / Telegram-канал

Дмитрий Быстров пожелал Николаю Кривошею крепкого здоровья, благополучия, успехов в деле защиты жизни, здоровья и интересов островичей, укрепления кадрового потенциала отдела, повышения раскрываемости преступлений и снижения уровня преступности в целом, эффективной работы в области профилактики правонарушений.

«Уверен, что ваш профессиональный опыт, деловые и личные качества помогут вам эффективно работать на благо жителей Островского района. Рассчитываю на всестороннее взаимодействие по всем направлениям борьбы с преступностью и охраной общественного порядка. Успехов и всего наилучшего!» - отметил глава.

Подполковник полиции Николай Кривошей назначен на должность начальника отдела МВД России по Островскому району 7 мая 2025 года приказом начальника УМВД России по Псковской области.