Ученые доказали влияние социальной жизни и культуры на здоровье кишечника

Здоровье желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) зависит не только от генетики и диеты, но и от культурной среды, экономических условий и социальных связей человека. По оценкам ученых, подобные патологии, к которым относится и синдром раздраженного кишечника, затрагивают до 42% населения планеты. Об этом 3 июня сообщил журнал Medical Xpress.

Агата Муляк, соавтор исследования и профессор из клиники гастроэнтерологии, гепатологии и внутренних болезней Вроцлавского медуниверситета

Изменение нашего понимания патогенеза и течения нарушений взаимодействия кишечника и головного мозга является результатом целостного подхода к здоровью и болезням, соответствующего биопсихосоциальной модели, которая учитывает взаимодействие биологических, психологических и социокультурных факторов.

Согласно новым критериям, симптомы заболеваний ЖКТ не являются исключительно психологическими или только кишечными. Они возникают в результате сложных процессов между нервной, иммунной и эндокринной системами, а также микробиотой.

Исследователи подчеркивают важность оси «кишечник – мозг», где орган пищеварения выступает активным регулятором работы всего организма. По словам Муляк, хронический стресс нарушает связь между мозгом и ЖКТ, влияя на моторику кишечника, висцеральную гиперчувствительность, проницаемость кишечного барьера и состав микробиоты.

В публикации особое внимание уделяется социокультурным аспектам, которые ранее редко рассматривались в гастроэнтерологии. Ученые установили, что на состояние пациента влияют чрезмерная рабочая нагрузка, хроническая финансовая нестабильность и отсутствие социальной поддержки. В ряде культур обсуждение проблем с пищеварением остается табуированным, что мешает своевременному обращению к врачам.

Авторы работы полагают, что в будущем терапия станет более персонализированной. Помимо медикаментов, лечение будет включать коррекцию диеты, улучшение качества сна, техники снижения стресса и психологическую поддержку. Такой комплексный подход позволит учитывать как биологические, так и психосоциальные параметры здоровья.