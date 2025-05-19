Антон Мороз: Мы плотно работам над реформированием конкурсного законодательства в сфере строительства

Активная работа ведется над реформированием конкурсного законодательства, которое способно привлечь в Псковскую область больше квалифицированных подрядчиков. Об этом вице-президент Национального объединения строителей «Нострой», координатор объединения по СЗФО, участник предварительного голосования «Единой России» по определению кандидата на довыборы депутата Псковской гордумы по округу №3 Антон Мороз сообщил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Он уточнил, что в этот вопрос погружены многие влиятельные лица Псковской области, в том числе глава города Пскова Борис Елкин и вице-губернатор Игорь Шатурный.
«Они, действительно, разбираются в теме. Надо понимать, что сейчас система контроля за строительством передана в руки самих строителей, это система саморегулирования. И в этом направлении готовится ряд нормативных документов, которые могут привести к своеобразному рейтингованию строительных компаний, где значение будет иметь уже не только стоимость конкурсных процедур, но и опыт, квалификации, наличие технической базы, материально-техническое обеспечение и наличие кадров, которые в состоянии выполнять эту работу. Сейчас эта система тестируется. Если она пройдет, сами строители уже смогут подтверждать свою квалификацию и показывать, насколько они профессиональны и грамотны для того, чтобы попасть на ту или иную конкурсную процедуру, пройти и быть выбранным в качестве исполнителя работ. Я думаю, что эту задачу вместе с региональной властью и с городской властью мы решить сможем», – добавил Антон Мороз.