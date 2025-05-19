Общество

Эногастрономический вечер с итальянской кухней пройдет в псковском ресторане «Покровский»

29 мая в 19:00 в ресторане «Покровский» в Пскове пройдёт необычный вечер, посвящённый продукции итальянского производства от знаменитого семейного дома Marchese Antinori, чьи корни уходят глубоко в историю виноделия — уже более 600 лет подряд они создают непревзойденные напитки высочайшего качества, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации ресторана.

В этот вечер гостей ждет знакомство с пятью этапами гастрономического совершенства, соединяющими премиальные напитки от Marchese Antinori и авторские блюда от бренд-шефа – Бердникова Леонида.

Ведущая вечера — Елизавета Кудачкина, опытный сомелье из Санкт-Петербурга, расскажет обо всех нюансах восприятия вкуса и аромата и раскроет секреты мастерства виноделов.

Программа вечера:

Приветственный напиток;

Первый курс: тар-тар из лосося с напитком;

Второй курс: зелёный салат с маринованным виноградом и цуккини и напитком;

Третий курс: митболы из дичи с соусом из ежевики и напитком;

Четвёртый курс: медальоны из говядины с перечным соусом и напитком;

Завершающий десерт Павлова с хурмой и сладким напитком.

Регистрация обязательна по телефону: 500-001.

«Приходите насладиться подлинным праздником вкуса и аромата, сотворённых специалистами высшего класса, на нашем эногастрономическом вечере в ресторане "Покровский"», - пригласили псковичей и гостей города.