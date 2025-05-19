Эногастрономический вечер с итальянской кухней пройдет в псковском ресторане «Покровский»

29 мая в 19:00 в ресторане «Покровский» в Пскове пройдёт необычный вечер, посвящённый продукции итальянского производства от знаменитого семейного дома Marchese Antinori, чьи корни уходят глубоко в историю виноделия — уже более 600 лет подряд они создают непревзойденные напитки высочайшего качества, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации ресторана.
В этот вечер гостей ждет знакомство с пятью этапами гастрономического совершенства, соединяющими премиальные напитки от Marchese Antinori и авторские блюда от бренд-шефа – Бердникова Леонида.
Ведущая вечера — Елизавета Кудачкина, опытный сомелье из Санкт-Петербурга, расскажет обо всех нюансах восприятия вкуса и аромата и раскроет секреты мастерства виноделов.
Программа вечера:
Регистрация обязательна по телефону: 500-001.
«Приходите насладиться подлинным праздником вкуса и аромата, сотворённых специалистами высшего класса, на нашем эногастрономическом вечере в ресторане "Покровский"», - пригласили псковичей и гостей города.