Общество

Отчет главы Пскова заслушают на заседании городской Думы 30 мая

Очередное 36-е заседание Псковской городской Думы седьмого созыва пройдет 30 мая, сообщили Псковской Ленте Новостей в гордуме.

Всего на сессии рассмотрят 13 вопросов, среди них: отчет главы города Пскова о своей деятельности и деятельности администрации города за 2024 год, отчет председателя контрольно-счетной палаты города о деятельности палаты по итогам 2024 года.

Также депутаты обсудят исполнение бюджета города Пскова за первый квартал 2025 года, внесут изменения в решение Псковской городской Думы от 20.12.2024 № 500 «О бюджете города Пскова на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» и рассмотрят вопрос о приватизации арендуемого индивидуальным предпринимателем муниципального имущества по адресу: Псков, кладбище «Орлецы».