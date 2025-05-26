Клиника «Псковдент» разыграет сертификаты на свои услуги на детском празднике 31 мая

В парке Строителей в Пскове 31 мая в рамках 25-летия Псковской Ленты Новостей состоится детский праздник «Все лучшее — детям!». Стоматологическая клиника «Псковдент» на празднике проведет розыгрыш бесплатных сертификатов на свои услуги.
Розыгрыш станет приятным дополнением к праздничной программе, включающей образовательные мероприятия, конкурсы и развлечения для детей.
Напомним, совсем скоро отметят Международный день защиты детей и Всемирный день молока. В преддверии этих праздников мы приглашаем семьи с детьми в парк Строителей на развлекательную программу с конкурсами, призами и подарками.
Праздник состоится 31 мая в парке Строителей с 12.00 до 15.00.
Данное мероприятие – это совместный проект Псковской Ленты Новостей и Псковского городского молочного завода, организован при поддержке «КофеШколы», ООО «Псковдент» и других партнеров. Также благодарим официального партнера 25-летия ПЛН ООО «Центр кровельных и фасадных систем».
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