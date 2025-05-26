Общество

Стоматологи научат гостей детского праздника в Пскове правильно чистить зубы

Клиника «Псковдент» приготовила полезную образовательную программу для детей в рамках праздника «Все лучшее — детям!», который состоится в парке Строителей в Пскове 31 мая в рамках 25-летия Псковской Ленты Новостей.

В специальной палатке специалисты клиники проведут игровую лекцию, рассказав малышам о правильном уходе за зубами. Дети узнают, как выбрать зубную щетку и пасту, научатся правильно чистить зубы и поймут, зачем посещать стоматолога.

Занятие будет построено в легкой игровой форме, чтобы заинтересовать детей и закрепить полезные знания. Родители смогут задать интересующие вопросы специалистам и получить консультации по уходу за молочными зубами.

Напомним, совсем скоро отметят Международный день защиты детей и Всемирный день молока. В преддверии этих праздников мы приглашаем семьи с детьми в парк Строителей на развлекательную программу с конкурсами, призами и подарками.

Праздник состоится 31 мая в парке Строителей с 12.00 до 15.00.

Смотрите также Полезные подарки получат гости детского праздника в Пскове 31 мая

Данное мероприятие – это совместный проект Псковской Ленты Новостей и Псковского городского молочного завода, организован при поддержке «КофеШколы», ООО «Псковдент» и других партнеров. Также благодарим официального партнера 25-летия ПЛН ООО «Центр кровельных и фасадных систем».

Категория 0+