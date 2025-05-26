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Общество

Психолог описал сценарии несчастных в отношениях красивых женщин

26.05.2025 22:00|ПсковКомментариев: 0

Красота — это ценное качество, но она не гарантирует легкости в поиске партнера для создания семьи и рождения детей. Психолог высшей категории, НЛП-психотерапевт, гипнотерапевт, когнитивно-поведенческий психотерапевт Сергей Лунюшин объяснил, почему женщины модельной внешности остаются несчастными в любви.

Фото: Kandinsky

Как отметил эксперт, часто на прием к психологу приходят женщины после 30 лет с модельной внешностью, у которых есть сложности создания семьи и рождения детей.

«Все женщины модельной внешности, которые обращаются ко мне за помощью, достаточно высокоинтеллектуальны. Некоторые выигрывали конкурсы красоты, но у них есть одна проблема. Их запрос это — «я не могу построить серьезные отношения для создания семьи, а мне уже пора, часики тикают, пора создавать серьезные отношения и рожать детей». Как правило, эти женщины выходили замуж в более раннем возрасте, но неудачно», — рассказывает Сергей Лунюшин.

Эксперт добавил, что у красавиц много поклонников. Однако некоторые из тех, которые ухаживают, по их мнению, не подходят на роль мужа.

«Они или инфантильны, или слишком молоды. Те мужчины, которые уже состоялись, им не нравятся. Вот такой парадокс», — отметил специалист.

Психолог нашел причину такого явления: в юношеском возрасте девушки модельной внешности привыкли к ухаживаниям большого количества мужчин, когда представители сильного рода буквально бросали весь мир к их ногам, конкурируя между собой. В этой ситуации у женщины сложилось мнение, что отношения всегда должны быть такими.

«У женщины сформировалось убеждение, что она должна быть в центре внимания, а мужчина должен, во-первых, добиваться ее внимания, доказать, что он достоин ее внимания, а во-вторых, он должен постоянно это подтверждать», — комментирует психолог.

Сергей Лунюшин добавил, что в отношениях с красивыми женщинами более молодые представители сильного пола добиваются внимания избранницы ценными подарками, цветами и вниманием, пишет RuNews24.ru.

Ровесники красавиц, которые не добились высот и не состоялись в карьере, как правило, реализовываются за счет таких женщин. Однако и им не чужды роскошные ухаживания: рестораны, цветы и украшения имеют место быть.

«И вот как раз такое поведение мужчин этим женщинам нравится. Но они научены горьким опытом и понимают, что такие мужчины не являются претендентами для нормальной семейной жизни. С ними уже пробовали создать семью, но ничего не получилось», — поясняет психолог.

Как отметил эксперт, мужчины после 30 лет, которые самореализовались, и у которых был опыт достижения внимания красивой женщины, сформировали модель отношений с красавицами.

«У них в голове построена модель равноценных и партнерских отношений, когда и мужчина, и женщина — партнеры, а не предмет восхищения избранником. Такие мужчины ухаживают за женщинами совершенно по-другому, в них нет супервосхищения. Мужчина наблюдает и взвешивает: что женщина может ему дать взамен его заботы и любви», — подчеркнул Сергей Лунюшин.

Однако такой подход красавицам не нравится, ведь они привыкли к обожанию со стороны сильного пола. Потому у женщины формируется суждение, что такой ухажер будет плохим партнером в семейной жизни.

«В результате красивые женщины мучаются. А во время кризиса среднего возраста, в 35-37 лет, многие, как правило, бросают попытки вообще создать семью. Они живут в свободных отношениях без семьи. Очень много красивых женщин, у которых вот так сложилась жизнь», — резюмировал психолог.
Источник: Псковская Лента Новостей
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