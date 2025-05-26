Общество

В Госдуму внесен проект о допуске студентов к преподаванию в школах

Депутаты Госдумы внесли в палату парламента законопроект, которым предлагается расширить круг лиц, которых можно допускать к преподаванию в школах, документ доступен в думской электронной базе.

«Законопроектом предусматривается допустить к занятию педагогической деятельностью по основным общеобразовательным программам студентов, обучающихся по образовательным программам высшего образования по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим направленности основных общеобразовательных программ и успешно прошедших промежуточную аттестацию не менее чем за три года обучения, а также успешно освоивших программу профессиональной переподготовки», - сообщается в пояснительной записке к проекту.

В документах отмечается, что сейчас учить в школе могут только студенты педагогических вузов, прошедшие три года обучения и аттестацию. Проектом предлагается допустить к работе также студентов других направлений, если они прошли профессиональную переподготовку по педагогике и также успешно учатся, пишет РИА Новости.

Авторы проекта уточняют, что нехватка учителей — особенно по математике и физике — резко выросла: по данным опросов, жалобы родителей на отсутствие учителей математики выросли с 14,9% в 2018 году до 33,2% в 2024 году. Также приводится информация Минпросвещения, согласно которой к началу 2024/2025 учебного года в школах не хватает почти 19 тысяч педагогов.

Законопроект, по мнению авторов, поможет снизить кадровый дефицит, даст возможность студентам работать по профессии во время учёбы и повысит качество образования.