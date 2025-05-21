Псковичам назвали главный способ привить ребенку экопривычки

Заведующая сектором маркетинга детской экологической библиотеки «Радуга» Ирина Столова поделилась своим мнением о причине безразличия молодёжи к экологии в эфире программы «Экосреда» на радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Ирина Столова рассказывает, что в свои школьные годы она ничего не слышала про экологию, и с этим понятием она познакомилась позже. По её словам, люди от 18 до 35 лет скорее всего росли в таком же информационном вакууме.
«Я бы не сказала, что сейчас дети не применяют никаких экологических привычек. Они применяют. Даже совсем малыши», - заключила Ирина Столова.
Программа «Экосреда» выходит при поддержке завода «Титан-Полимер»