Общество

Псковичам назвали главный способ привить ребенку экопривычки

Заведующая сектором маркетинга детской экологической библиотеки «Радуга» Ирина Столова поделилась своим мнением о причине безразличия молодёжи к экологии в эфире программы «Экосреда» на радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Есть такая поговорка: если ребёнок не читает, то его семья тоже. С экологией также. Если в семье нет никаких привычек, то любому молодому человеку сложнее их как-то интегрировать в свою жизнь. Он может быть не понят, может быть высмеян», - говорит гостья студии.

Ирина Столова рассказывает, что в свои школьные годы она ничего не слышала про экологию, и с этим понятием она познакомилась позже. По её словам, люди от 18 до 35 лет скорее всего росли в таком же информационном вакууме.

«Я бы не сказала, что сейчас дети не применяют никаких экологических привычек. Они применяют. Даже совсем малыши», - заключила Ирина Столова.

Программа «Экосреда» выходит при поддержке завода «Титан-Полимер»