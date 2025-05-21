Общество

«Территория добра» помогает семьям Опочецкого района

На территории Опочецкого района продолжается реализация проекта «Территория добра», направленного на повышение уровня доступности помощи для нуждающихся семей с детьми. В пункте выдачи благотворительной помощи Псковского областного отделения Российского детского фонда регулярно проходят мероприятия для детей и взрослых, выдачи благотворительной помощи. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в отделении.

Фотографии: пресс-служба Псковского областного отделения Российского детского фонда

Недавно прошла выдача резиновой обуви. 101 ребёнок из 39 семей получил новые сапоги, сабо и шлёпки. Новую резиновую обувь для семей передал директор обувной фабрики «Псков-Полимер» (бренд Nordman) Юрий Сорокин.

«Больше спасибо за помощь семьям, очень актуальную в данный сезон!» - поделилась эмоциями одна из подопечных семей пункта выдачи.

Постоянным гостем «Территории добра» стала консультирующий психолог Елена Гончар. На коллективных встречах с психологом родители обсуждают самые наболевшие темы. Уже прошло три встречи, темами которых стали: поиск эмоциональных ресурсов для родителей, трудности подросткового периода, умение отдыхать и расслабляться. Ещё одна встреча с психологом пройдёт в июне, темой которой станет «Ассертивное поведение».

«После бесед становится спокойнее на душе, мысли перестают путаться, становится понятнее, как действовать в той или иной ситуации», - отметила участница встреч с психологом.

Помимо работы со взрослыми, команда волонтёров проекта регулярно проводит творческие мастер-классы, спортивные эстафеты и конкурсы для детей. Ребята всех возрастов активно принимают в них участие, знакомятся друг с другом и начинают дружить. А мамы рады, что досуг детей становится более разнообразным.

Например, ко Дню защиты детей волонтёры провели творческий мастер-класс по оригами и весёлые старты. Все участники получили положительные эмоции, новый опыт и небольшие призы за свои старания.

А ко Дню защиты детей команда проекта готовит интерактивную площадку на городском празднике, который состоится 1 июня (воскресенье) в 13:30 в парке на Городском Валу. В гости к ребятам приедут собаки-адвенторы для показательного выступления и общения с детьми. А волонтёры проведут мастер-класс по изготовлению значков и магнитов с любым дизайном. Не обойдётся и без ростовой куклы Уточки, которая очень нравится как детям, так и взрослым.

Напомним, что в пункт выдачи благотворительной помощи Детского фонда могут обращаться семьи с детьми со статусом «малообеспеченная семья» или же семьи, воспитывающая ребёнка-инвалида. Обратиться в пункт выдачи можно при наличии документов в рабочие дни пункта: вторник и пятница с 09:30 до 15:30. Или же, написав в сообщество пункта выдачи.

Отметим, что проект «Территория добра» реализуется координатором программ детского фонда Кристиной Елецкой при поддержке Росмолодёжь.Гранты до конца июля 2025 года. Проект получил поддержку в конкурсе для физических лиц.

По завершению проекта команда сотрудников детского фонда и волонтёров пункта выдачи продолжит регулярную работу с семьями Опочецкого района.