Общество

Более 100 нейрохирургических операций провели в великолукской больнице

105 нейрохирургических операций провели в великолукском филиале Псковской областной клинической больнице в 2024 году, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

«Такие операции требуют высочайшего профессионализма, точности и слаженной работы всей операционной команды», - отметили в комитете.

В великолукском филиале ПОКБ проводятся нейрохирургические операции в экстренном и плановом порядке. Среди них:

удаление внутричерепных гематом;

удаление опухолей головного мозга;

микрохирургическое удаление грыж межпозвонковых дисков;

хирургическое лечение туннельных синдромов;

различные виды блокад при хронических болевых синдромах;

краниопластика.

С начала года провели 39 подобных операций.

«В филиале работают опытные врачи-нейрохирурги — Аркадий Волков и Артём Сергеев. Но успех операции зависит не только от мастерства нейрохирурга, но и от слаженной работы всего медперсонала: анестезиологов и медсестры-анестезиста, операционной медсестры и санитарки», - подчеркнули в комитете.