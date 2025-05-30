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Общество

Сертификаты от партнёров детского праздника разыграли в Пскове

31.05.2025 13:59|ПсковКомментариев: 0

Сертификаты от «Здоровый ребенок», турбазы «Озерная» и «Картинг» разыграли на детском празднике в Пскове 31 мая, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В розыгрышах участвовали псковичи разных возрастов. Изначально на сцену для игры вызывали около 8 пар, которые каждый раунд выбывали и получали разные призы «Здоровый ребенок» и «Картинг».

Позднее на сцену пригласили родителей и представителей старшего поколения. Испытание было в формате викторины.

В заключительной части праздника, в 14:45, дети получат сладкий подарок от спонсора - «Прасковьи Молочковой». Вкусные и полезные лакомства достанутся каждому юному гостю.

Отметим, что редакция Псковской Ленты Новостей запустила конкурс среди гостей праздника. Автор лучшего снимка, сделанного на мероприятии, получит смарт-часы. Итоги конкурса будут подведены спустя неделю после события, и обладатель фотографии, собравшей максимальное число лайков, получит главный приз.

Праздник проходит 31 мая в парке Строителей с 12.00 до 15.00.

Данное мероприятие – это совместный проект Псковской Ленты Новостей и Псковского городского молочного завода, организован при поддержке «КофеШколы», ООО «Псковдент» и других партнеров. Также благодарим официального партнера 25-летия ПЛН ООО «Центр кровельных и фасадных систем». 

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Источник: Псковская Лента Новостей
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