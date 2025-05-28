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Умные часы подарит ПЛН автору лучшего фото с праздника «Все лучшее — детям!»

29.05.2025 16:43|ПсковКомментариев: 0

Конкурс на лучшую фотографию с праздника «Все лучшее — детям!», который состоится в парке Строителей в Пскове 31 мая в честь 25-летия Псковской Ленты Новостей, стартует в день проведения мероприятия. Итоги подведем спустя неделю. Победитель получит умные часы.  

 

Маленьким посетителям и их родителям мы предлагаем делиться своими снимками в специальном альбоме группы Псковской Ленты Новостей в социальной сети «ВКонтакте».

Итоги конкурса будут подведены спустя неделю после события, и обладатель фотографии, собравшей максимальное число лайков, получит главный приз.  

Напомним, совсем скоро отметят Международный день защиты детей и Всемирный день молока. В преддверии этих праздников мы приглашаем семьи с детьми в парк Строителей на развлекательную программу с конкурсами, призами и подарками.

Праздник состоится 31 мая в парке Строителей с 12.00 до 15.00.

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Данное мероприятие – это совместный проект Псковской Ленты Новостей и Псковского городского молочного завода, организован при поддержке «КофеШколы», ООО «Псковдент» и других партнеров. Также благодарим официального партнера 25-летия ПЛН ООО «Центр кровельных и фасадных систем».

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Теги: #ПЛН25лет
Источник: Псковская Лента Новостей
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