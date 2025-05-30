Общество

В игру «Зеленое / Красное» играют юные псковичи на празднике в Пскове

Интерактивные игры проводятся на празднике «Все лучшее — детям!» к 25-летию ПЛН в парке Строителей в Пскове, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Суть игры заключается в том, что когда ведущий говорит «зеленый», можно бежать, а когда «красный» — нужно стоять и не двигаться. Первый, кто дойдёт и дотронется до руки ведущего, получит призы от спонсоров.

Напомним, что на празднике уже разыгрывали сертификаты от клиники «Здоровый ребенок», турбазы «Озерная» и Картинга Pit-Stop.

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Отметим, что редакция Псковской Ленты Новостей запустит конкурс среди гостей праздника. Автор лучшего снимка, сделанного на мероприятии, получит смарт-часы. Итоги конкурса будут подведены спустя неделю после события, и обладатель фотографии, собравшей максимальное число лайков, получит главный приз.

В заключительной части праздника, в 14:45, дети получат сладкий подарок от спонсора - «Прасковьи Молочковой». Вкусные и полезные лакомства достанутся каждому юному гостю.

Завершится мероприятие общим флешмобом.

Праздник проходит 31 мая в парке Строителей с 12.00 до 15.00.

Данное мероприятие – это совместный проект Псковской Ленты Новостей и Псковского городского молочного завода, организован при поддержке «КофеШколы», ООО «Псковдент» и других партнеров. Также благодарим официального партнера 25-летия ПЛН ООО «Центр кровельных и фасадных систем».

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