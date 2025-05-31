В Псковской области уничтожат зараженные хризантемы

В Псковской области на складе временного хранения должностными лицами Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора при проведении карантинного фитосанитарного контроля была выявлена партия хризантем в количестве 120 штук с характерными признаками заболевания растений. Цветы были выращены в Нидерландах, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Россельхознадзора.
Фотография: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора
Лабораторные исследования подтвердили наличие в цветах карантинного объекта — возбудителя белой ржавчины хризантем (Puccinia horiana Henn.).
Выпуск цветов на территорию Российской Федерации запрещён, по решению собственника цветы подлежат уничтожению.