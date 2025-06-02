Общество

Рособрнадзор оценил возможность утечки вариантов ЕГЭ до начала экзамена

Технология передачи вариантов ЕГЭ устроена таким образом, что их утечка до начала экзамена невозможна, сообщили в Рособрнадзоре.

Ранее в некоторых Telegram-каналах сообщалось, что утром в день написания ЕГЭ по обществознанию (2 июня) в сети появились сканы реальных вариантов экзамена.

«Технология передачи КИМ устроена таким образом, что "слить" их до начала экзамена технически невозможно. Совпадений заданий между разными часовыми поясами нет», - говорится в сообщении ведомства.

ЕГЭ по обществознанию – самый популярный предмет по выбору, на его сдачу было зарегистрировано более 272 тысяч участников, пишет РИА Новости.