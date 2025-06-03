Общество

Вышел в свет свежий выпуск музейной газеты «Изборская крепость. Лето 2025»

Вышел в свет свежий выпуск музейной газеты «Изборская крепость. Лето 2025», сообщили Псковской Ленте Новостей в музее-заповеднике «Изборск»

.

В номере – информация о работе музея-заповедника «Изборск», статьи о предстоящих фестивалях «Исаборг» и «Железный град», которые пройдут в Изборской крепости, аннотации и анонсы выставочных проектов, подробная афиша разнообразных музейных событий на три летних месяца.

С содержанием нового выпуска можно ознакомится на сайте музея, а свежий полноцветный номер на мелованной бумаге можно получить, приехав в Изборск и посетив выставки в музейном квартале, а также в крепости, в туристическом центре и музейном кафе «Блинная».

Газета распространяется бесплатно.